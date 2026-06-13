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Как Роберт Баратеон из «Игры престолов» стал чудовищем? История короля, который сам разрушил все, что любил

13 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

А нужен ли был ему вообще этот трон?

Когда-то он был героем. Любимцем богов и женщин. Сильный, обаятельный, неудержимый — Роберт Баратеон в юности был воплощением мечты о настоящем короле. Но «Игра престолов» беспощадна к своим героям: она показывает, как даже самый яркий воин может превратиться в тень. А ещё — как путь к трону порой усыпан телами друзей и забытыми идеалами.

Сын правителей Штормового предела, воспитанник Джона Аррена, друг Неда Старка и любимец Лианны. Роберт вырос в мире, где честь ещё что-то значила. Но как только на горизонте показался Железный трон, началась трагедия. Его любовь к Лианне — настоящая, но неосуществимая. Его ненависть к Таргариенам — личная, но обернулась государственной войной. И да, он победил. Да, он занял трон. Но — что дальше?

Роберт не хотел быть королём. Он хотел быть героем, жить в легенде, пить, сражаться и смеяться. А оказался в каменных стенах, с женой, которую презирает, с детьми, которых не любил, и с царством, которое не умел править. От великого воина остался разве что живот, кувшин с вином и злость на самого себя.

Хуже всего, что Роберт не просто деградировал — он предал саму суть своей борьбы. Он не построил ничего, не объединил никого, не вдохновил. Он лишь разрушил — и исчез. И когда придёт его смерть, Вестерос даже не дрогнет.

Вот как рождаются чудовища. Не в крови и не в битвах — а в разочаровании, пустоте и предательстве идеалов. Ранее мы писали: Эти 5 персонажей «Игры престолов» — лишь выдумка сценаристов: об этом знают лишь те, кто читал книги.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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