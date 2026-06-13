Штирлиц зашел в уборную разведуправления — и увидел там кран из СССР: что ещё советского проскользнуло в «17 мгновениях весны»

Собрали для вас киноляпы из известной картины Татьяны Лиозновой, которые вызывают улыбку, но никак не мешают очарованию сериала.

Сериал «Семнадцать мгновений весны» — один из самых любимых на территории постсоветского пространства. Но если пересматривать его повнимательнее, обнаружатся интересные детали: в Берлине 1945 года — кругом советские детали. Что же «проскользнуло» в германскую разведслужбу и на немецкие улицы из СССР?

Обручальные кольца

Кэт, Штирлиц и даже нацисты из гестапо носят кольца по-русски — на правой руке. В Германии же традиция иная: обручальные кольца надевают на левую.

Фломастер

Штирлиц рисует карикатуры на высших чиновников Третьего рейха и делает заметки... фломастером. Правда, фломастер в Германии появился только в 1960-х, а действие сериала происходит на 15 лет раньше.

Вагон «ТАРА 58 Т»

На вокзале, где Штирлиц провожает Кэт, в кадре — вагон с советской маркировкой. Под слоем краски проглядывается надпись «ТАРА 58 Т». Такие вагоны делали специально для СССР — в 60–70-е годы.

Часы в кабинете Мюллера

В штабе разведуправления Германии — вполне советские настенные часы «Слава». Пластмассовый корпус, дизайн 70-х. Вряд ли в Берлине 1945-го могли купить такие.

Диктофон

Под маркой Siemens в сериале появляется советский «Электрон-52Д». Тот самый, что продавался в магазинах в конце 60-х. Без динамика, с характерным дизайном.

Советская сантехника

И в квартире Штирлица, и в служебных помещениях РСХА — смесители, раковины и умывальники родом из СССР. Архитектура — немецкая. А вот интерьер местами очень даже московский.

На эти детали не обратишь внимания при первом просмотре — но если начать всматриваться, понимаешь: разведчику даже дома из Берлина уехать не удалось. И, возможно, именно в этом и есть часть очарования «17 мгновений весны».