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Киноафиша Статьи Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами

Эти 3 сериала Paramount+ легко можно осилить в выходные: начнете в пятницу и закончите с финальными титрами

12 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Гость»

И не сможете оторваться от просмотра.

Иногда всё, что нужно, — тёплый плед, чашка кофе и короткий, но захватывающий сериал. На этой неделе Paramount+ приготовил три идеальных проекта для марафона: от документального расследования о токсичных отношениях до вестерна о реальной легенде американской границы.

«Не встречайся с Брэндоном» — реальная история, которая началась как подкаст

Три серии — и ни секунды покоя. Две женщины обнаруживают, что встречались с одним и тем же мужчиной-манипулятором по имени Брэндон, и решают рассказать свои истории в подкасте. Но, как часто бывает, правда оказывается страшнее вымысла: вскоре на связь выходят другие жертвы, а за каждым эпизодом открываются новые подробности его жизни.

«Не встречайся с Брэндоном» — документалка в духе Tinder Swindler, но ближе и болезненнее. Снята без лишней сенсационности, она показывает, как цифровая эпоха стирает границы между личным и публичным, а доверие становится самым опасным ресурсом.

«Гость» — британский триллер, где кошка и мышь меняются ролями

Если вы скучали по тревожному, камерному саспенсу в духе «Убийства на пляже» и «Слуги», этот мини-сериал для вас. Уборщица Риа случайно попадает в мир своей богатой начальницы Фрэн — и уже не может из него выбраться. Сначала между ними возникает дружба, потом зависимость, а дальше начинается психологическая дуэль, где жертва становится хищником.

Четыре серии пролетают, как один длинный фильм, а финал заставляет пересмотреть всё, что вы видели до этого. «Гость» — это про классовую зависть, одиночество и притягательность чужой жизни, где каждая улыбка — как лезвие.

«Законники: Басс Ривз» — забытая глава истории Дикого Запада

Пока все ждут новых серий «Йеллоустоуна» и «Короля Талсы», Paramount+ тихо выпустил один из лучших вестернов последних лет. «Законники: Басс Ривз» рассказывает о реальном человеке — первом чернокожем помощнике шерифа США, поймавшем более трёх тысяч преступников.

Дэвид Ойелоуо в роли Ривза — мощный, благородный, трагичный. Сериал из восьми серий не просто про стрельбу и скачки, а про цену справедливости и место человека в системе, где его жизнь ничего не стоит. Вестерн с сердцем и совестью — идеальный выбор для долгого воскресного вечера.

Фото: Кадр из сериала «Гость»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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