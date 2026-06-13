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Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал

13 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

После такого открытия момент заиграл новыми красками.

Сцена гибели Боромира в «Братстве Кольца» — одна из тех, после которых зрители замирают и долго не дышат. Он падает, пронзённый стрелами урук-хая, а на фоне звучит хор, будто сам Средиземье скорбит по нему.

Но мало кто знает, что в этой сцене Питер Джексон спрятал музыкальную пасхалку — и она делает прощание Боромира не просто трагичным, а почти священным.

Не просто смерть, а искупление

В книгах Толкина момент гибели Боромира остаётся за кадром — читатель видит лишь тело, найденное Арагорном. Джексон поступил иначе: он показал всё. Сражение, отчаянное сопротивление, боль и последние мгновения чести.

Даже пронзённый стрелами, Боромир продолжает сражаться за хоббитов — не из долга, а из раскаяния. Он понял, что попытка отнять Кольцо у Фродо была не проявлением силы, а слабости. И теперь он умирает, защищая тех, кого едва не предал.

Песня, которую пел его брат

Главная тайна сцены — в музыке Говарда Шора. После первой стрелы бой замедляется, а хор поёт на квенья:

«Я не люблю ни меч за его остроту, ни стрелу за её быстроту, ни воина за его славу. Я люблю землю, которую они защищают».

Эти слова — цитата из монолога Фарамира, младшего брата Боромира, из книги «Две крепости».

Так Шор и Джексон превратили музыку в незримую связь между братьями. В момент смерти Боромир словно слышит голос Фарамира — того, кто никогда не поддался искушению Кольца. Это тихое прощание, признание и отпущение греха.

Когда песня становится молитвой

Эта короткая сцена — пример того, как кино может сказать больше, чем слова. В каждом такте хора звучит не просто скорбь, а очищение. Боромир умирает не как падший воин, а как человек, понявший смысл жертвы. И хор, повторяющий слова его брата, превращает смерть в молитву о прощении.

Благодаря этой музыкальной пасхалке Боромир перестаёт быть символом гордости и становится символом любви — к дому, к людям, к Гондору, который он защищал до последнего удара сердца.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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