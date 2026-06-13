5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта

В индустрии аниме существует множество разных тем. Но наиболее влиятельные анимационные сериалы последних лет так или иначе обращаются к темным сторонам человеческой личности.

Ярким примером такого психологического проекта является «Тетрадь смерти», исследующая природу коррупции и зла. Но есть и другие аниме, схожие с ней по теме.

«Девочка-волшебница Мадока»

Жизнь 14-летней Мадоки переворачивается, когда её сны о тёмной воительнице становятся явью. В школе появляется та самая девушка — Хомура. Вскоре возникает и странный зверёк Кюбей. Он предлагает исполнение любого желания в обмен на контракт волшебницы.

Но Хомура пытается предотвратить сделку. Она раскрывает страшную правду о Кюбее.

Весь сериал держится на одном вопросе: согласится ли Мадока стать волшебницей? Её выбор определит не только её судьбу, но и судьбу всего мира.

«Врата Штейна»

Главный герой — 18-летний Ринтаро Окабэ, самопровозглашенный безумный учёный, одержимый идеей мирового заговора. Вместе с друзьями он случайно создаёт устройство для отправки сообщений в прошлое. Каждое изменение временной линии приводит к непредсказуемым последствиям, ставя героев перед сложным моральным выбором.

Особую драматичность сюжету придает внутренний конфликт Окабэ: готовый рисковать собственной судьбой, он вынужден принимать решения, влияющие на жизни других людей.

«Эльфийская песнь»

На рубеже эпох эволюция совершила неожиданный виток, породив новый вид разумных существ — диклониусов. Наделённые паранормальными способностями, они стали одновременно и величайшей загадкой, и вожделенным объектом для научного сообщества.

Стремление раскрыть секрет их силы перевесило все этические нормы, превратив диклониусов в живой экспериментальный материал.

Среди них — Люси, чьё сознание расколото на две абсолютно противоположные сущности. Вырвавшись на свободу, она становится воплощением мести, убивая каждого встречного.

Однако в редкие моменты ярость и ненависть отступают, уступая место кроткой и ранимой Ню — второй личности героини.

Сериал «Эльфийская песнь» осуждает человечество даже сильнее, чем «Тетрадь смерти».

«Атака титанов»

Аниме «Атака титанов» уже вступило на довольно мрачный этап развития сюжета, и даже зрители впечатлены теми пугающими местами, куда зашла история. До этого в повествовании противопоставлялись люди и монстры.

Но теперь человек сталкивается с человеком, и трудно определить, кто на самом деле герои. Медленное превращение Эрена Йегера из воина в главного антагониста ужасает даже фанатов и смотреть на него даже печальнее, чем на разрушение Лайта в «Тетради смерти».

«Инуясики»

Инуясики Итиро — полный неудачник. Ему всего 58 лет, но он выглядит и чувствует себя глубоким стариком.

Его все игнорируют, даже собственная семья, хотя он много для них делает. Ситуация становится совсем мрачной, когда врачи обнаруживают у него неизлечимый рак и сообщают, что жить ему осталось совсем недолго.

В самый отчаянный момент на Итиро с неба падает ослепительный свет. На следующее утро он просыпается совершенно здоровым. Вскоре он понимает, что с его телом произошли невероятные изменения.

Эти изменения — его шанс начать жизнь заново. Теперь у Итиро есть возможность стать настоящим героем и заслужить уважение окружающих.

Однако он не единственный, кто получил сверхспособности в ту ночь. Аниме «Инуясики» показывает, как одна и та же сила может толкнуть людей на совершенно разные пути.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».