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Киноафиша Статьи 5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта

5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта

13 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадры из мультсериалов «Инуясики», «Эльфийская песнь», «Девочка-волшебница Мадока»

Проекты покажут всю суть человеческой природы.

В индустрии аниме существует множество разных тем. Но наиболее влиятельные анимационные сериалы последних лет так или иначе обращаются к темным сторонам человеческой личности.

Ярким примером такого психологического проекта является «Тетрадь смерти», исследующая природу коррупции и зла. Но есть и другие аниме, схожие с ней по теме.

«Девочка-волшебница Мадока»

Жизнь 14-летней Мадоки переворачивается, когда её сны о тёмной воительнице становятся явью. В школе появляется та самая девушка — Хомура. Вскоре возникает и странный зверёк Кюбей. Он предлагает исполнение любого желания в обмен на контракт волшебницы.

Но Хомура пытается предотвратить сделку. Она раскрывает страшную правду о Кюбее.

Весь сериал держится на одном вопросе: согласится ли Мадока стать волшебницей? Её выбор определит не только её судьбу, но и судьбу всего мира.

Кадр из мультсериала «Девочка-волшебница Мадока»

«Врата Штейна»

Главный герой — 18-летний Ринтаро Окабэ, самопровозглашенный безумный учёный, одержимый идеей мирового заговора. Вместе с друзьями он случайно создаёт устройство для отправки сообщений в прошлое. Каждое изменение временной линии приводит к непредсказуемым последствиям, ставя героев перед сложным моральным выбором.

Особую драматичность сюжету придает внутренний конфликт Окабэ: готовый рисковать собственной судьбой, он вынужден принимать решения, влияющие на жизни других людей.

Кадр из мультсериала «Врата Штейна»

«Эльфийская песнь»

На рубеже эпох эволюция совершила неожиданный виток, породив новый вид разумных существ — диклониусов. Наделённые паранормальными способностями, они стали одновременно и величайшей загадкой, и вожделенным объектом для научного сообщества.

Стремление раскрыть секрет их силы перевесило все этические нормы, превратив диклониусов в живой экспериментальный материал.

Среди них — Люси, чьё сознание расколото на две абсолютно противоположные сущности. Вырвавшись на свободу, она становится воплощением мести, убивая каждого встречного.

Однако в редкие моменты ярость и ненависть отступают, уступая место кроткой и ранимой Ню — второй личности героини.

Сериал «Эльфийская песнь» осуждает человечество даже сильнее, чем «Тетрадь смерти».

Кадр из мультсериала «Эльфийская песнь»

«Атака титанов»

Аниме «Атака титанов» уже вступило на довольно мрачный этап развития сюжета, и даже зрители впечатлены теми пугающими местами, куда зашла история. До этого в повествовании противопоставлялись люди и монстры.

Но теперь человек сталкивается с человеком, и трудно определить, кто на самом деле герои. Медленное превращение Эрена Йегера из воина в главного антагониста ужасает даже фанатов и смотреть на него даже печальнее, чем на разрушение Лайта в «Тетради смерти».

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

«Инуясики»

Инуясики Итиро — полный неудачник. Ему всего 58 лет, но он выглядит и чувствует себя глубоким стариком.

Его все игнорируют, даже собственная семья, хотя он много для них делает. Ситуация становится совсем мрачной, когда врачи обнаруживают у него неизлечимый рак и сообщают, что жить ему осталось совсем недолго.

В самый отчаянный момент на Итиро с неба падает ослепительный свет. На следующее утро он просыпается совершенно здоровым. Вскоре он понимает, что с его телом произошли невероятные изменения.

Эти изменения — его шанс начать жизнь заново. Теперь у Итиро есть возможность стать настоящим героем и заслужить уважение окружающих.

Однако он не единственный, кто получил сверхспособности в ту ночь. Аниме «Инуясики» показывает, как одна и та же сила может толкнуть людей на совершенно разные пути.

Кадр из мультсериала «Инуясики»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультсериалов «Девочка-волшебница Мадока», «Врата Штейна», «Эльфийская песнь», «Атака титанов», «Инуясики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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