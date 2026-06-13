5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта

В индустрии аниме существует множество разных тем. Но наиболее влиятельные анимационные сериалы последних лет так или иначе обращаются к темным сторонам человеческой личности.
Ярким примером такого психологического проекта является «Тетрадь смерти», исследующая природу коррупции и зла. Но есть и другие аниме, схожие с ней по теме.
«Девочка-волшебница Мадока»
Жизнь 14-летней Мадоки переворачивается, когда её сны о тёмной воительнице становятся явью. В школе появляется та самая девушка — Хомура. Вскоре возникает и странный зверёк Кюбей. Он предлагает исполнение любого желания в обмен на контракт волшебницы.
Но Хомура пытается предотвратить сделку. Она раскрывает страшную правду о Кюбее.
Весь сериал держится на одном вопросе: согласится ли Мадока стать волшебницей? Её выбор определит не только её судьбу, но и судьбу всего мира.
«Врата Штейна»
Главный герой — 18-летний Ринтаро Окабэ, самопровозглашенный безумный учёный, одержимый идеей мирового заговора. Вместе с друзьями он случайно создаёт устройство для отправки сообщений в прошлое. Каждое изменение временной линии приводит к непредсказуемым последствиям, ставя героев перед сложным моральным выбором.
Особую драматичность сюжету придает внутренний конфликт Окабэ: готовый рисковать собственной судьбой, он вынужден принимать решения, влияющие на жизни других людей.
«Эльфийская песнь»
На рубеже эпох эволюция совершила неожиданный виток, породив новый вид разумных существ — диклониусов. Наделённые паранормальными способностями, они стали одновременно и величайшей загадкой, и вожделенным объектом для научного сообщества.
Стремление раскрыть секрет их силы перевесило все этические нормы, превратив диклониусов в живой экспериментальный материал.
Среди них — Люси, чьё сознание расколото на две абсолютно противоположные сущности. Вырвавшись на свободу, она становится воплощением мести, убивая каждого встречного.
Однако в редкие моменты ярость и ненависть отступают, уступая место кроткой и ранимой Ню — второй личности героини.
Сериал «Эльфийская песнь» осуждает человечество даже сильнее, чем «Тетрадь смерти».
«Атака титанов»
Аниме «Атака титанов» уже вступило на довольно мрачный этап развития сюжета, и даже зрители впечатлены теми пугающими местами, куда зашла история. До этого в повествовании противопоставлялись люди и монстры.
Но теперь человек сталкивается с человеком, и трудно определить, кто на самом деле герои. Медленное превращение Эрена Йегера из воина в главного антагониста ужасает даже фанатов и смотреть на него даже печальнее, чем на разрушение Лайта в «Тетради смерти».
«Инуясики»
Инуясики Итиро — полный неудачник. Ему всего 58 лет, но он выглядит и чувствует себя глубоким стариком.
Его все игнорируют, даже собственная семья, хотя он много для них делает. Ситуация становится совсем мрачной, когда врачи обнаруживают у него неизлечимый рак и сообщают, что жить ему осталось совсем недолго.
В самый отчаянный момент на Итиро с неба падает ослепительный свет. На следующее утро он просыпается совершенно здоровым. Вскоре он понимает, что с его телом произошли невероятные изменения.
Эти изменения — его шанс начать жизнь заново. Теперь у Итиро есть возможность стать настоящим героем и заслужить уважение окружающих.
Однако он не единственный, кто получил сверхспособности в ту ночь. Аниме «Инуясики» показывает, как одна и та же сила может толкнуть людей на совершенно разные пути.
Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».