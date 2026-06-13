Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот»

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» преподносит зрителям настоящую семейную драму — история матери Адриана, Эмили Агрест, долгое время была окутана тайной. Она исчезла еще до начала событий первого сезона, но ее отсутствие ощущается в каждом эпизоде.

Постепенно, словно собирая пазл, зрители узнают об Эмили из обрывков разговоров — то модельер вспомнит ее вкусы, то ассистентка обмолвится о странных обстоятельствах исчезновения. Известно лишь, что у нее есть сестра-близнец Амели. Это загадочное отсутствие объясняет многое: и замкнутый характер Адриана, и мотивы Бражника.

История Эмили

В одном эпизоде оказывается, что Эмили когда-то блистала на экранах, сыграв в культовом черно-белом фильме «Одиночество». Любопытно, что сам Адриан никогда не видел эту ленту, хотя диск хранился в отцовском сейфе — лишь позже им удалось посмотреть ее вместе с Габриэлем.

Еще одной важной деталью становится загадочный камень павлина, лежащий рядом с фотографией Эмили. Этот артефакт, как выясняется, обладает опасными свойствами — он буквально высасывает жизненные силы у владельца. Когда камень попадает к Натали, зрители наглядно видят его разрушительное действие.

Это сразу навело публику на мысль, что Эмили могла быть супергероиней в прошлом. Она продолжала пользоваться поврежденным камнем, зная о его опасности, что в итоге привело ее в кому.

Смерть Эмили

В одном из самых загадочных эпизодов зрителям показывали тайную комнату Габриэля, где в стеклянной капсуле, напоминающей саркофаг, покоилась мать Адриана. Характер погибшей женщины отличался удивительным самоотверженным упрямством — черта, которая в полной мере передалась их сыну, ставшему защитником слабых.

После исчезновения жены Габриэль одержимо собирал Камни Чудес, легендарные артефакты, способные исполнять желания. Фанаты думали, что тем самым он хочет воскресить любимую. Но финал пятого сезона преподнес неожиданный поворот: объединив все камни и принеся в жертву себя и Эмили, Габриэль исцелил Натали.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой серии Леди Баг и Супер-Кот все-таки узнают друг друга.