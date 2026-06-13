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Киноафиша Статьи Тест только для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по его «черновому» названию — я провалилась на 2 вопросе

Тест только для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по его «черновому» названию — я провалилась на 2 вопросе

13 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадры из фильмов «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975), «Служебный роман» (1977)

Для этого надо очень хорошо разбираться в сюжете картин.

С того момента, как вышел в прокат последний советский фильм, прошло почти тридцать лет. За эти годы про советское кино режиссёрами, артистами, критиками написано много мемуаров, проведена масса исследований, выложена практически вся статистика.

Казалось бы, мы уже знаем про советское кино все. Но всегда находятся новые нюансы, помогающие раскрыть этот период с другой стороны.

К примеру, далеко не все популярные советские фильмы сразу обрели свое название. Создатели перебрали несколько вариантов прежде чем остановиться на том самом — емком и образном, под которым картина стала популярной.

В наем тесте проверьте свою интуицию и попробуйте угадать ленту СССР по ее первоначальному названию.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать фильм по кадру с животным.

Фото: Кадры из фильмов «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973), «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975), «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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