Тест только для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по его «черновому» названию — я провалилась на 2 вопросе

Для этого надо очень хорошо разбираться в сюжете картин.

С того момента, как вышел в прокат последний советский фильм, прошло почти тридцать лет. За эти годы про советское кино режиссёрами, артистами, критиками написано много мемуаров, проведена масса исследований, выложена практически вся статистика.

Казалось бы, мы уже знаем про советское кино все. Но всегда находятся новые нюансы, помогающие раскрыть этот период с другой стороны.

К примеру, далеко не все популярные советские фильмы сразу обрели свое название. Создатели перебрали несколько вариантов прежде чем остановиться на том самом — емком и образном, под которым картина стала популярной.

В наем тесте проверьте свою интуицию и попробуйте угадать ленту СССР по ее первоначальному названию.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать фильм по кадру с животным.