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Киноафиша Статьи Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться

Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться

13 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ведьмы Ист-Энда», «Однажды в сказке», «Невероятные»

Не только же детективами упиваться. 

Фэнтези-сериалы уже давно перестали быть просто сказками про волшебников и драконов. Сегодня это полноценные миры с собственной мифологией, законами и конфликтами, в которых магия — не декорация, а главный двигатель сюжета.

Через неё авторы исследуют человеческую природу, показывают, как сила меняет людей, заставляют задуматься о добре и зле, предательстве, любви и цене личного выбора.

Мы собрали сериалы, которые захватывают с первой серии и не отпускают до финала. Атмосфера тёмных академий, ожившие древние пророчества, параллельные миры, судьбы, связанные магией, и герои, которые совершают ошибки так же, как и мы. Эти истории смотрятся запоем и отлично подойдут тем, кто хочет потеряться в выдуманных вселенных — и совсем не спешить возвращаться.

«Тень и кость»
«Волшебники»
«Леденящие душу приключения Сабрины»
«Открытие ведьм»
«Ведьмы Ист-Энда»
«Однажды в сказке»
«Тёмные начала»
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
«Невероятные»
«Мерлин»

Фэнтези умеет увлекать не хуже реальности, а иногда — гораздо сильнее. Эти сериалы доказывают, что магия может быть не только красивой иллюзией, но и инструментом для рассказа о самых сложных чувствах и выборах.

Каждая история здесь — портал в другой мир, из которого не хочется уходить. Только будьте готовы: начнёте с одной серии, а очнётесь уже под утро.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмы Ист-Энда», «Однажды в сказке», «Невероятные»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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