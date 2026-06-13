Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться

Фэнтези-сериалы уже давно перестали быть просто сказками про волшебников и драконов. Сегодня это полноценные миры с собственной мифологией, законами и конфликтами, в которых магия — не декорация, а главный двигатель сюжета.

Через неё авторы исследуют человеческую природу, показывают, как сила меняет людей, заставляют задуматься о добре и зле, предательстве, любви и цене личного выбора.

Мы собрали сериалы, которые захватывают с первой серии и не отпускают до финала. Атмосфера тёмных академий, ожившие древние пророчества, параллельные миры, судьбы, связанные магией, и герои, которые совершают ошибки так же, как и мы. Эти истории смотрятся запоем и отлично подойдут тем, кто хочет потеряться в выдуманных вселенных — и совсем не спешить возвращаться.

Фэнтези умеет увлекать не хуже реальности, а иногда — гораздо сильнее. Эти сериалы доказывают, что магия может быть не только красивой иллюзией, но и инструментом для рассказа о самых сложных чувствах и выборах.

Каждая история здесь — портал в другой мир, из которого не хочется уходить. Только будьте готовы: начнёте с одной серии, а очнётесь уже под утро.