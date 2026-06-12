Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?

«Семнадцать мгновений весны» — фильм, который не стареет. Его цитируют, пересматривают и каждый раз находят что-то новое. Штирлиц, Мюллер, Шелленберг, пастор Шлаг — эти герои давно стали родными для нескольких поколений. А их диалоги разошлись на крылатые фразы.

Но хорошо ли вы помните, кто именно произносил те или иные слова? Сможете ли отличить реплику Штирлица от комментария Мюллера или угадать, кому принадлежит короткая, но ёмкая фраза? Давайте проверим. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете легендарную картину.