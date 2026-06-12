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Киноафиша Статьи Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?

Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?

12 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Быть Штирлицем не надо, чтобы пройти тест по «Семнадцати мгновениям весны»: угадаете, кому принадлежат цитаты?

Если смотрели сериал несклько раз, то справитесь.

«Семнадцать мгновений весны» — фильм, который не стареет. Его цитируют, пересматривают и каждый раз находят что-то новое. Штирлиц, Мюллер, Шелленберг, пастор Шлаг — эти герои давно стали родными для нескольких поколений. А их диалоги разошлись на крылатые фразы.

Но хорошо ли вы помните, кто именно произносил те или иные слова? Сможете ли отличить реплику Штирлица от комментария Мюллера или угадать, кому принадлежит короткая, но ёмкая фраза? Давайте проверим. Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете легендарную картину.

Фото: Кадр из сериала "Семнадцать мгновений весны"
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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