Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы

Почему Барбаросса в «Великоленом веке» говорил Сулейману, что у него нет семьи? В итоге его дочь стала женой Мустафы

12 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Специально прятал наследницу, но зачем? 

Когда молодой Сулейман взошел на османский престол, никто не предполагал, что он станет величайшим правителем империи. Его власть и авторитет росли год за годом, окружив султана верными соратниками.

Особое место среди них занимал Хайреддин Барбаросса — легендарный адмирал, ставший правой рукой падишаха. Этот бесстрашный флотоводец проводил в море почти всю жизнь, сражаясь с врагами империи.

Казалось, у морского волка нет ничего, кроме кораблей и войн — он сам утверждал, что семья ему не нужна. Но оказалось, Барбаросса хранил неожиданную тайну о красавице-дочери.

Дочь Барбароссы

В одной из сцен «Великолепного века» Барбаросса категорически отрицал наличие семьи.

«Море — моя жена и дети», — заявил он Ибрагиму-паше, когда тот намекнул на возможную женитьбу.

Даже султанше Хатидже пират уверенно сказал, что семьи у него нет.

Каково же было удивление зрителей, когда спустя сезоны появилась Михриниса-хатун, гордо представившаяся дочерью «властелина морей Хайреддина-паши». Эта загадочная девушка впоследствии стала женой шехзаде Мустафы.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Почему Барбаросса скрывал дочь

Поклонники сериала выдвигают несколько версий о тайной дочери Барбароссы. Многие убеждены, что опытный адмирал сознательно скрывал Михринису от двора и даже от Сулеймана, готовя ее для поддержки шехзаде Мустафы в противовес растущему влиянию Хюррем.

По их мнению, он воспитал дочь как преданного союзника наследника, и брак с Мустафой стал идеальным завершением этого плана.

Другие зрители предполагают более прозаичные объяснения: возможно, девушка родилась уже после знаменитого диалога о безбрачии, либо создатели сериала просто не учли ранние эпизоды при введении нового персонажа.

Ранее портал «Киноафиша» разбирал главный фанфик по «Великолепному веку».

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Читать дальше 11 июня 2026
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест) Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест) Читать дальше 11 июня 2026
Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот» Точно недетская драма: что случилось с мамой Адриана в мультике «Леди Баг и Супер-Кот» Читать дальше 13 июня 2026
Тест только для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по его «черновому» названию — я провалилась на 2 вопросе Тест только для настоящих киноманов: угадайте советский фильм по его «черновому» названию — я провалилась на 2 вопросе Читать дальше 13 июня 2026
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз Читать дальше 11 июня 2026
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть Читать дальше 11 июня 2026
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась Читать дальше 10 июня 2026
Устали от «Великолепного века»? Попробуйте эти 4 турдизи (и с Ибрагим-пашой в том числе) — драмы не меньше, рейтинг выше Устали от «Великолепного века»? Попробуйте эти 4 турдизи (и с Ибрагим-пашой в том числе) — драмы не меньше, рейтинг выше Читать дальше 9 июня 2026
Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры Даже тут обманули! Оказалось, Тося в «Девчатах» разливала по тарелкам вовсе не суп — вот что на самом деле ели актеры Читать дальше 9 июня 2026
«Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках «Тяжело было с Шибановым»: звезда «Первого отдела» без прикрас рассказал, что творилось на съемках Читать дальше 8 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше