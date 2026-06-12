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Даже у трилогии «Властелин колец» был существенный изъян: Джексон лишил Фродо важнейшей сцены — знают лишь читатели

12 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

В книге он бросил вызов Королю-чародею, а в фильме остался пассивным наблюдателем.

Трилогия Питера Джексона по «Властелину колец» получила признание критиков и любовь зрителей, но даже в этой почти идеальной адаптации есть моменты, которые вызвали споры у поклонников Толкина. Один из них — сцена у брода Бруинен.

В книге это кульминационный эпизод, где Фродо, едва стоя на ногах, бросает вызов предводителю назгулов. В фильме же этот момент переработан, и отвага хоббита оказалась за кадром.

Как всё было у Толкина

В «Братстве Кольца» Фродо, раненный клинком назгула, едет в Ривенделл с Арагорном и друзьями. По пути их встречает эльф Глорфиндел, который сажает хоббита на своего коня. На броду Бруинен их догоняют девять всадников.

Несмотря на слабость и яд в теле, Фродо поднимает меч и отказывается подчиниться Королю-чародею Ангмара. Этот вызов злу — один из немногих эпизодов, где хоббит проявляет себя как активный герой. Именно в этот момент Элронд вызывает наводнение, смывающее врагов.

Что изменил Питер Джексон

В экранизации Питера Джексона вместо Глорфиндела появляется Арвен. Она сама находит Фродо, везёт его к броду и вызывает поток, уничтожающий назгулов. Фродо же остаётся беспомощным свидетелем.

Вероятно, это было сделано для того, чтобы с первого появления показать Арвен как сильного персонажа. Однако при этом у Фродо забрали важную сцену, показывающую его стойкость.

Почему это важно для образа Фродо

В книгах Толкина Фродо не только носит Кольцо, но и в редкие моменты сам вступает в борьбу. Сцена на броду — одна из таких. Без неё в фильме он выглядит более зависимым от помощи других, а его решимость остаётся в тени. Для зрителя правка может показаться мелочью, но для раскрытия героя это заметная потеря.

Ранее мы писали: В «Кольцах власти» наконец раскроют главную тайну Толкина: кем были 9 назгулов Саурона при жизни.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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