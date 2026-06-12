Здесь есть «Ведьмак», так что список хороший: 5 фэнтези-сериалов, которые затягивают с первой минуты

Мир фэнтези всегда манит тем, что в нём возможно всё: законы физики здесь подчиняются волшебству, а каждое приключение сулит встречу с магическими существами и древними пророчествами.

Эти пять сериалов погружают зрителя в такие вселенные, где каждый шаг — это риск, а каждая победа — маленькое чудо.

«Хроники Шаннары» (2016)

Экранизация по мотивам книг Терри Брукса переносит зрителей в мир, где магия и древние легенды — не сказки, а суровая реальность. Эллкрис, дерево, удерживающее демонов, умирает. Эмберли, Уилл и Эретрия отправляются в путь, чтобы спасти мир от хаоса. Красивые пейзажи, боевые сцены и дух классического фэнтези делают сериал атмосферным, пусть и с заметным налётом подростковой драмы.

«Колесо Времени» (2021)

Amazon Prime перенёс на экран сагу Роберта Джордана, где всё вращается вокруг поиска Дракона Возрождённого. Морейн (Розамунд Пайк) и её спутник Лан отправляются в путь, чтобы найти того, кто либо спасёт, либо уничтожит мир. Мощная визуалка, масштабные батальные сцены и густая мифология — подарок для любителей эпических историй.

«Тень и кость» (2021)

Вымышленная Равка, вдохновлённая имперской Россией, разрезана надвое Тенистым Каньоном, полным чудовищ. Здесь люди со сверхспособностями — гришa — могут изменить судьбу страны. Алина Старкова внезапно открывает в себе силу Заклинательницы Солнца. Рейтинги говорят сами за себя: 7,5 на IMDb и 83% от зрителей на Rotten Tomatoes — сериал не отпускает до самого финала.

«Ведьмак» (2019)

Геральт из Ривии, ведьмак-мутант, живёт в мире, где люди и чудовища одинаково опасны. Его путь переплетается с судьбой принцессы Цири и чародейки Йеннифер. Netflix вложился в зрелищность и атмосферу — и получил один из главных фэнтези-хитов последних лет. Тёмный юмор, политические интриги и монстры — всё на месте.

«Мерлин» (2008)

Британская версия легенды о Камелоте делает упор на дружбу и становление героев. Юный Мерлин защищает принца Артура, скрывая свои магические способности. Лёгкий тон, харизматичный каст и перезапуск классического мифа сделали сериал любимцем зрителей BBC.

Фэнтези-сериалы работают по простому правилу: если мир прописан до мелочей, а герои вызывают эмоции, зритель вернётся. Эти пять проектов — как раз из тех, что легко затянут вас в магическую вселенную и не отпустят, пока не пройдёте путь до конца.

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