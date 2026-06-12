Не только «Маша и Медведь»: 5 настолько хороших российских мультсериалов, что их даже выкупил Netflix

Теперь и иностранные дети могут наслаждаться просмотром.

Российская анимация всё чаще выходит за пределы страны и попадает в каталоги крупнейших мировых сервисов. Netflix уже купил права на несколько популярных проектов, и теперь их смотрят дети (и не только) в США, Канаде, Европе и даже Индии.

Некоторые мультики перевели практически без изменений, а вот другие серьёзно адаптировали для иностранной аудитории — вплоть до новых названий и имён персонажей.

«Маша и Медведь»

История о непоседливой девочке и её терпеливом друге-медведе стала одной из самых узнаваемых российских анимационных франшиз. Простые сюжеты, юмор и универсальные темы дружбы и заботы сделали «Машу и Медведя» настоящим экспортным хитом.

На Netflix мультсериал доступен для многих стран и стабильно входит в рейтинги самых просматриваемых детских шоу.

«Смешарики»

В России их знают как круглых и милых героев, а за рубежом — под названиями KikoRiki и GoGoRiki. Чтобы мультфильм был понятнее иностранной аудитории, изменили не только название, но и имена персонажей: Крош стал Крешем, Нюша — Розой.

Убрали и часть шуток с чисто российским колоритом. Но даже в таком виде «Смешарики» покорили мир: их показывают в 70 странах, а переводы существуют на пятнадцати языках.

«Ми-ми-мишки»

Три медвежонка и их подруга-лисичка исследуют мир, учатся дружить, решать конфликты и помогать друг другу. Простая подача, яркая анимация и доброе настроение делают мультсериал универсальным для любой аудитории.

Netflix транслирует его в Европе и Северной Америке — проект оказался востребован и у англоязычных зрителей.

«Йоко»

Это история о трёх друзьях, которые каждый день собираются поиграть в парке и встречают там волшебное существо Йоко. Он превращает детские игры в фантастические приключения.

Для иностранной аудитории мультсериал адаптировали, но суть осталась прежней: это весёлый, яркий и динамичный проект о силе воображения.

«Лео и Тиг»

Один из самых красочных мультфильмов последних лет рассказывает о леопарде Лео и тигрёнке Тиге, которые исследуют природу Дальнего Востока. Помимо приключений, сериал несёт и познавательную функцию: дети узнают о животных и растениях Приморья.

На Netflix мультфильм «Лео и Тиг» смотрят в Италии, Испании, Канаде и других странах — он легко «читаетcя» без привязки к локальному контексту.