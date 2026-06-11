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Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты

11 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты

Посмотреть можно, но сравнение с главным хитом канала проигрывает. 

Новый криминальный сериал «Враги» стартовал в 2026 году и сразу вызвал споры. Кто-то называет его крепким середняком, кто-то разочарованно сравнивает с «Первым отделом». Но равнодушных, кажется, нет.

О чем сериал?

Действие разворачивается в провинциальном Белоуральске. Туда приходят большие деньги: объявлено о строительстве химического комбината и целого города-спутника. Миллиардный проект мгновенно становится яблоком раздора.

С одной стороны — криминальный авторитет Ума, с другой — коррумпированный начальник угрозыска Мамонов. Оба хотят контролировать стройку, и оба готовы на всё. Центр присылает в город полковника Дробного с заданием навести порядок. А в банду Умы внедряют майора Юрия Гвоздева.

Гвоздев — агент под прикрытием. Проблема в том, что Белоуральск — его родной город. Здесь живут отец и сестра. Муж сестры служит в полиции и оказывается втянут в события. А ещё здесь девушка, которую он любит. Режиссёр Егор Баринов строит сюжет именно на этом противоречии. И это, пожалуй, лучшая идея сериала.

Актерский состав

Актёрский состав собрали крепкий, хотя и не без вопросов. Самого Гвоздева играют по классической схеме: молодой, способный, с личной историей. Полковник Дробный — человек системы, бюрократическое воплощение госволи. А вот зрительским любимцем неожиданно стал Шкипер — помощник Умы. Его исполнение хвалят особенно, как и работы Веселова с Белозерцевым.

Что пишут первые зрители?

Отзывы разделились. Поклонники жанра приняли тепло: «Смотрибельно», «Хорошая динамика», «Актёры симпатичные». Шкипера выделяют особенно. Но когда заходит речь о сравнении с «Первым отделом», голоса становятся тише. «Враги» уступают в глубине проработки и атмосферной напряжённости.

Главная претензия — предсказуемость. Смотришь сериал и думаешь— всё это мы уже видели.

В общем, «Враги» — добротный сериал, который не хватает звёзд с неба. Посмотреть можно, но чуда не ждите.

Фото: Кадр из сериала "Враги"
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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