Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»

Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»

11 июня 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Некоторые зрители запутались после 2 сезона «Колец власти».

В «Кольцах власти» зрителю иногда подбрасывают намёки на романтическую связь между Галадриэль и Элрондом — даже поцелуй показали. Но в книгах Толкина и оригинальной мифологии их отношения строились на другом: сложном родстве, общей миссии и многовековой совместной борьбе с Сауроном. Это союз, проверенный тысячелетиями, но лишённый любовной линии.

Семейные узы, которые сложно распутать

Галадриэль и Элронд знакомы тысячи лет и связаны родством, в котором легко запутаться даже знатокам легендариума Толкина. Галадриэль — троюродная сестра прадеда Элронда Тургона и праправнучка его дяди Финголфина.

Позже их связь стала ещё ближе: дочь Галадриэль, Келебриан, вышла замуж за Элронда и родила Арвен. Так Галадриэль стала для него свекровью, а их союз — важным семейно-политическим альянсом.

Союз лидеров против Саурона

Помимо родства, их объединяла миссия. Оба — влиятельные правители эльфов, хранители Кольца Власти и давние враги Саурона. Их союз строился на общей цели — защитить Средиземье от тьмы. Это сотрудничество требовало постоянного взаимодействия, и именно оно создавало у зрителей иллюзию скрытой романтики.

Манипуляции Саурона

Во «Кольцах власти» показано, как Хальбранд, скрывающий своё истинное лицо, помог им создать три эльфийских Кольца. Лишь позже выяснилось, что он — Саурон. Это предательство лишь укрепило их решимость остановить врага любой ценой.

Прозорливые стражи Средиземья

Галадриэль и Элронд часто оказывались в роли Кассандры — видели угрозу, но не всегда могли её предотвратить. Как и Гэндальф, они продолжали бороться, даже когда другие эльфы готовились уйти в Бессмертные земли. Их объединяла не страсть, а верность общему делу.

Партнёрство, пережившее века

Между ними не было признаний под звёздами и любовных поцелуев в сиянии Лотлориэна. Вместо этого — века плечом к плечу в сражениях, совместные решения и взаимная поддержка. После тысячелетий борьбы они вместе увидели падение Саурона и ушли в Бессмертные земли, оставив после себя легенду не о романе, а о героическом партнёрстве.

Фото: Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты Читать дальше 11 июня 2026
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты «Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты Читать дальше 11 июня 2026
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась Читать дальше 10 июня 2026
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты Читать дальше 10 июня 2026
В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге В «Игре престолов» о ней ни слова: кем была мать Дейенерис и почему ее история — самая страшная в саге Читать дальше 9 июня 2026
В «Ведьмаке» эльфы и люди на дух друг друга не переносят: и причина у этой ненависти действительно веская В «Ведьмаке» эльфы и люди на дух друг друга не переносят: и причина у этой ненависти действительно веская Читать дальше 9 июня 2026
Не только «Берсерк» и «Рейтинг короля»: 7 мощных аниме-сериалов в духе «Властелина колец» Не только «Берсерк» и «Рейтинг короля»: 7 мощных аниме-сериалов в духе «Властелина колец» Читать дальше 8 июня 2026
Сон для слабаков: включите один из этих 8 мини-сериалов — и до рассвета вас не оторвать Сон для слабаков: включите один из этих 8 мини-сериалов — и до рассвета вас не оторвать Читать дальше 8 июня 2026
Думаете, что турецкие сериалы длинные? Эти 5 культовых сериалов задержались на экранах надолго — у №3 уже 41 сезон  Думаете, что турецкие сериалы длинные? Эти 5 культовых сериалов задержались на экранах надолго — у №3 уже 41 сезон Читать дальше 8 июня 2026
Голос был самым мощным оружием в «Дюне», но откуда он взялся? Вильнев этого так и не показал Голос был самым мощным оружием в «Дюне», но откуда он взялся? Вильнев этого так и не показал Читать дальше 7 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше