Этот российский сериал уже сравнивают с культовой «Дюной»: сходство очевидно — точно станет хитом

Еще до выхода сериала «Трудно быть богом» его начали сравнивать с «Дюной». И дело не в сюжете: зрителей впечатлили масштаб, огромные декорации, костюмы и фантастические пейзажи.

О чем сериал «Трудно быть богом»

В центре истории — землянин Антон, который под именем дона Руматы Эсторского отправляется в Арканар. Эта планета застряла примерно в Средневековье и вместо развития погружается в насилие и репрессии.

Задача Руматы — наблюдать и не вмешиваться. Но спокойно смотреть, как уничтожают ученых, поэтов и других образованных людей, он не способен. Тем более у героя есть личный интерес: когда-то здесь исчез его отец.

Поэтому философская история Стругацких постепенно превращается еще и в приключенческий сериал с заговорами, поисками и сражениями.

Почему вспоминают «Дюну»

Главное сходство — визуальное. Арканар выглядит как огромный фантастический мир с дворцами, массовыми сценами, оружием и необычными ландшафтами. Именно сочетание масштаба и дорогой картинки заставляет зрителей проводить параллели с «Дюной».

При этом создатели явно сделали ставку на зрелищность. Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова и Никита Кологривый усиливают актерский состав, а Румату сыграл Александар Радойичич.

Фантастика стала большим блокбастером

Новая версия заметно отличается от повести. Здесь больше экшена, дополнительных героев и сюжетных линий, а сам Румата быстрее оказывается в центре событий.

Из-за этого часть философского конфликта оригинала уходит на второй план. В книге главный вопрос — можно ли вмешиваться в развитие чужой цивилизации, даже когда понимаешь, что она движется к катастрофе. В сериале к этой теме добавили гораздо больше приключений.

Но именно поэтому проект может заинтересовать и тех, кто со Стругацкими раньше не был знаком. «Трудно быть богом» явно пытается стать не просто экранизацией классики, а большим российским фантастическим шоу.

И вот здесь сравнение с «Дюной» действительно работает: не по истории, а по амбициям. Авторы хотят показать, что отечественная фантастика тоже способна выглядеть масштабно и зрелищно.

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