«Это личное дело каждого»: Жигунов про перезапуск «Моей прекрасной няни» — мнение неоднозначное

Новая история про няню вышла еще прошлой осенью, но тема до сих пор вызывает споры. Сергей Жигунов, сыгравший Максима Шаталина в оригинальной «Моей прекрасной няне», тоже поделился своим мнением.

Что за новый сериал

Главные роли в перезапуске получили Олеся Иванченко и Виктор Хориняк. По сюжету девушка из провинции устраивается няней в семью состоятельного мужчины, который один воспитывает троих детей.

Создатели позиционируют проект как продолжение популярной истории, хотя персонажи и актерский состав уже другие.

Что сказал Сергей Жигунов

Актер отнесся к новому проекту неоднозначно. При этом он отметил, что уважает продюсера телеканала и считает его талантливым и осознанным человеком.

Но, по словам Жигунова, отношение зрителей к сериалу может быть связано не только с самим перезапуском. На восприятие истории неизбежно влияет трагическая смерть Анастасии Заворотнюк, которая стала главной звездой оригинальной «Моей прекрасной няни».

«Это личное дело каждого, что ему позволено, а что — нет. Ну, сняли, кому-то было интересно, кто-то посмотрел», — сказал актер.

И здесь, пожалуй, действительно сложно разделить новый проект и память об оригинальном сериале. Для многих зрителей история Вики Прутковской навсегда связана именно с Анастасией Заворотнюк, поэтому любое продолжение без нее вызывает совсем другие эмоции.

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