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Даже Хюррем была вынуждена носить «ночную броню»: почему наложницы в гаремах спали одетыми

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Соблазнительных нарядов точно не было.

Гарем в «Великолепном веке» часто выглядит как место роскоши, интриг и красивых нарядов. Но реальная жизнь при османском дворе была гораздо строже — даже ночью здесь существовали свои правила.

Гарем был совсем не таким, как в кино

За стенами Топкапы действовала сложная система иерархии и правил. Девушки жили под постоянным надзором, обучались музыке, языкам, религии и придворному этикету. Поэтому представить гарем как место бесконечных развлечений и вседозволенности довольно сложно.

Одежда тоже подчинялась нормам. Даже находясь в спальне, женщина не обязательно оставалась полностью обнаженной.

Что такое «ночная броня»

Речь шла о нижней рубахе — гёмлек, которую могли дополнять другие элементы одежды. Это было связано не только со скромностью. В замкнутой дворцовой среде внешний вид напрямую влиял на репутацию.

Для женщины при дворе любая вольность могла стать поводом для пересудов. Особенно это касалось тех, кто находился рядом с самим султаном.

Полная нагота не была обязательной частью интимной жизни, как это иногда показывают современные фильмы. В османской культуре существовали представления о скромности и допустимых границах, а придворный этикет сохранял значение даже в личных покоях.

А как же Хюррем?

Кадр из сериала «Великолепный век»

Хюррем действительно стала исключительной фигурой при дворе Сулеймана. Она сумела пройти путь от пленницы до хасеки и законной жены султана, получив огромное влияние.

Но именно поэтому ей приходилось особенно тщательно следить за своим поведением. У Хюррем было немало противников, и любой повод можно было использовать против нее.

Поэтому дворцовая одежда была не просто красивым нарядом. Она помогала демонстрировать статус, соблюдение правил и принадлежность к высшему кругу.

И была еще одна причина

Топкапы — огромный дворцовый комплекс, где не было современного центрального отопления, передает дзен-канал «У Клио под юбкой». В прохладное время года помещения отапливали жаровнями, поэтому легкая одежда в спальне не всегда была хорошей идеей.

Так что знаменитая «ночная броня» — скорее удачная метафора строгих дворцовых норм, чем официальное название особого правила. Гарем Сулеймана был местом роскоши, но вместе с ней здесь существовали дисциплина, постоянный контроль и очень четкие представления о приличиях.

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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