Эту комедию 1975 года с Варлей и Вициным разгромили сначала критики, а потом и зрители: «Дешёвая подделка без смысла и содержания»

До сих пор публика фильм не понимает.

1970-е годы подарили советскому кино немало известных картин, многие из которых со временем стали классикой. Но далеко не все премьеры были встречены одинаково тепло.

Комедия «Большой аттракцион» с популярными актёрами получила от критиков настолько резкую реакцию, что её сочли одним из самых неудачных фильмов 1975 года. Сегодня эту картину вспоминают гораздо реже, чем другие работы исполнителей главных ролей в ней — Натальи Варлей и Георгия Вицина.

Сюжет

В центре истории — обычная девушка, которая мечтает однажды выйти на цирковую арену и стать известной артисткой. Она начинает карьеру практически с нуля: первое время ей приходится заниматься самой простой работой и поддерживать порядок за кулисами.

Когда появляется возможность попробовать себя перед зрителями, легче не становится. Девушке приходится мириться с непростым характером коллег, сталкиваться с придирками администратора и бороться с более опытными соперницами.

Детали

Наталья Варлей исполнила главную роль и ради фильма сменила привычный образ, появившись на экране блондинкой. Компанию ей составили знакомые по «Кавказской пленнице» Евгений Моргунов и Георгий Вицин. Первый сыграл раздражительного администратора, а второй — постановщика цирковых номеров.

В картине также появились Савелий Крамаров и Татьяна Пельтцер. Несмотря на внушительный актёрский состав, фильм не смог заинтересовать публику.

После премьеры критики отнесли ленту к главным неудачам 1975 года. Режиссёру Виктору Георгиеву ставили в вину незатейливый юмор и персонажей, которым не хватало характера.

Похожего мнения придерживались и зрители: попытка соединить водевиль с комедией так и не принесла картине широкой популярности. До сих пор фильм обильно критикуют в Сети.

«Дешёвая подделка без смысла и содержания», «Жаль, но даже внушительный список звёзд не сделал картину удачной», «Блондинка Варлей выглядит просто нелепо и вызывает неловкость», «Плохо всё: и сценарий, и игра актёров, а уж музыкальные номера и вовсе невозможно слушать», — пишут комментаторы.

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