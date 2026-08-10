НТВ готовит на осень 8 проверенных «бомб» эфира: «Шеф» и другие хиты вернутся с новыми сезонами

Осенний телесезон на НТВ обещает вернуть зрителям сразу несколько хитов. Канал подготовил новые сезоны популярных сериалов, которые уже успели найти свою аудиторию. В привычных декорациях снова появятся знакомые герои, но их ждут новые обстоятельства, конфликты и расследования.
Некоторые проекты продолжат свои основные сюжетные линии, другие предложат зрителям свежие истории. Собрали главные новинки-сиквелы канала.
«Акушер 3»
У Глеба Каверина всё складывается спокойно: он снова руководит перинатальным центром, а в семье коллег всё хорошо. Но ему не даёт покоя обещание Лизавете Громовой — женщине, оказавшейся за решёткой из-за чужого обмана. Каверин пытается добиться её освобождения, но пока безуспешно.
«Балабол 10»
Саня Балабин берётся за старое преступление, связанное с убийством отца молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина, и помогает ему попасть в отдел убийств. Одновременно Балабину предстоит расследовать новые дела, а в личной жизни начнутся перемены: жена уедет в Москву, а сам Саня узнает о возможной внебрачной дочери.
«Невский 8»
Возвращение генерала Кондратьева на прежний пост вновь обостряет его конфликт с Михайловым и Окунько. Пока в городе происходят жестокие убийства, Михайлов выходит на след опасного преступника и оказывается в смертельной ловушке. И, конечно, главная интрига связана с «воскрешением» Паши Семенова.
«Первый отдел 6»
Брагин продолжает расследование убийства продавщицы, произошедшего ещё в 1999 году, и обнаруживает связь старого дела с новым преступлением. Работать ему приходится вместе с Гаспаровым — давним противником, конфликт между которыми осложняется отношениями их детей.
«Пять минут тишины 7»
Команда МЧС возвращается в Северогорск и вновь сталкивается с опасными происшествиями в лесах и на реках. После спасения мальчика-сироты Юля Аверина начинает проверять его рассказ о загадочных «леших», а Александр Грек постепенно становится для ребёнка близким человеком.
«Скорая помощь 9»
После смены руководства службы скорой помощи врачам 58-й подстанции приходится противостоять новым порядкам. Начальник Максаков требует улучшать показатели и сокращать число госпитализаций, но Кулыгин и его коллеги не готовы ставить статистику выше интересов пациентов.
«Тверская 3»
Иван Соболев возвращается в Москву и начинает охоту на банду гастролирующих грабителей. Расследование приводит его к влиятельным силовикам, прикрывающим преступников, а поиски загадочного «Мориарти в погонах» заставляют Соболева обратить внимание даже на отца своей бывшей возлюбленной.
«Шеф 8»
Виктор Расторгуев узнаёт, что гибель его жены и дочери много лет назад была вовсе не случайностью. След приводит генерала к масштабной криминальной схеме, связанной с Лапинском и строительством международного аэропорта. Пытаясь докопаться до правды, Расторгуев понимает, что за этой историей стоит гораздо более крупная игра.
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