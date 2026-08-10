НТВ готовит на осень 8 проверенных «бомб» эфира: «Шеф» и другие хиты вернутся с новыми сезонами

Осенний телесезон на НТВ обещает вернуть зрителям сразу несколько хитов. Канал подготовил новые сезоны популярных сериалов, которые уже успели найти свою аудиторию. В привычных декорациях снова появятся знакомые герои, но их ждут новые обстоятельства, конфликты и расследования.

Некоторые проекты продолжат свои основные сюжетные линии, другие предложат зрителям свежие истории. Собрали главные новинки-сиквелы канала.

«Акушер 3»

У Глеба Каверина всё складывается спокойно: он снова руководит перинатальным центром, а в семье коллег всё хорошо. Но ему не даёт покоя обещание Лизавете Громовой — женщине, оказавшейся за решёткой из-за чужого обмана. Каверин пытается добиться её освобождения, но пока безуспешно.

«Балабол 10»

Саня Балабин берётся за старое преступление, связанное с убийством отца молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина, и помогает ему попасть в отдел убийств. Одновременно Балабину предстоит расследовать новые дела, а в личной жизни начнутся перемены: жена уедет в Москву, а сам Саня узнает о возможной внебрачной дочери.

«Невский 8»

Возвращение генерала Кондратьева на прежний пост вновь обостряет его конфликт с Михайловым и Окунько. Пока в городе происходят жестокие убийства, Михайлов выходит на след опасного преступника и оказывается в смертельной ловушке. И, конечно, главная интрига связана с «воскрешением» Паши Семенова.

«Первый отдел 6»

Брагин продолжает расследование убийства продавщицы, произошедшего ещё в 1999 году, и обнаруживает связь старого дела с новым преступлением. Работать ему приходится вместе с Гаспаровым — давним противником, конфликт между которыми осложняется отношениями их детей.

«Пять минут тишины 7»

Команда МЧС возвращается в Северогорск и вновь сталкивается с опасными происшествиями в лесах и на реках. После спасения мальчика-сироты Юля Аверина начинает проверять его рассказ о загадочных «леших», а Александр Грек постепенно становится для ребёнка близким человеком.

«Скорая помощь 9»

После смены руководства службы скорой помощи врачам 58-й подстанции приходится противостоять новым порядкам. Начальник Максаков требует улучшать показатели и сокращать число госпитализаций, но Кулыгин и его коллеги не готовы ставить статистику выше интересов пациентов.

«Тверская 3»

Иван Соболев возвращается в Москву и начинает охоту на банду гастролирующих грабителей. Расследование приводит его к влиятельным силовикам, прикрывающим преступников, а поиски загадочного «Мориарти в погонах» заставляют Соболева обратить внимание даже на отца своей бывшей возлюбленной.

«Шеф 8»

Виктор Расторгуев узнаёт, что гибель его жены и дочери много лет назад была вовсе не случайностью. След приводит генерала к масштабной криминальной схеме, связанной с Лапинском и строительством международного аэропорта. Пытаясь докопаться до правды, Расторгуев понимает, что за этой историей стоит гораздо более крупная игра.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.