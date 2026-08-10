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Киноафиша Статьи НТВ готовит на осень 8 проверенных «бомб» эфира: «Шеф» и другие хиты вернутся с новыми сезонами

НТВ готовит на осень 8 проверенных «бомб» эфира: «Шеф» и другие хиты вернутся с новыми сезонами

10 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Первый отдел»

Эти проекты ждут миллионы поклонников.

Осенний телесезон на НТВ обещает вернуть зрителям сразу несколько хитов. Канал подготовил новые сезоны популярных сериалов, которые уже успели найти свою аудиторию. В привычных декорациях снова появятся знакомые герои, но их ждут новые обстоятельства, конфликты и расследования.

Некоторые проекты продолжат свои основные сюжетные линии, другие предложат зрителям свежие истории. Собрали главные новинки-сиквелы канала.

«Акушер 3»

У Глеба Каверина всё складывается спокойно: он снова руководит перинатальным центром, а в семье коллег всё хорошо. Но ему не даёт покоя обещание Лизавете Громовой — женщине, оказавшейся за решёткой из-за чужого обмана. Каверин пытается добиться её освобождения, но пока безуспешно.

Кадр из сериала «Акушер»

«Балабол 10»

Саня Балабин берётся за старое преступление, связанное с убийством отца молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина, и помогает ему попасть в отдел убийств. Одновременно Балабину предстоит расследовать новые дела, а в личной жизни начнутся перемены: жена уедет в Москву, а сам Саня узнает о возможной внебрачной дочери.

Кадр из сериала «Балабол»

«Невский 8»

Возвращение генерала Кондратьева на прежний пост вновь обостряет его конфликт с Михайловым и Окунько. Пока в городе происходят жестокие убийства, Михайлов выходит на след опасного преступника и оказывается в смертельной ловушке. И, конечно, главная интрига связана с «воскрешением» Паши Семенова.

Кадр из сериала «Невский»

«Первый отдел 6»

Брагин продолжает расследование убийства продавщицы, произошедшего ещё в 1999 году, и обнаруживает связь старого дела с новым преступлением. Работать ему приходится вместе с Гаспаровым — давним противником, конфликт между которыми осложняется отношениями их детей.

Кадр из сериала «Первый отдел»

«Пять минут тишины 7»

Команда МЧС возвращается в Северогорск и вновь сталкивается с опасными происшествиями в лесах и на реках. После спасения мальчика-сироты Юля Аверина начинает проверять его рассказ о загадочных «леших», а Александр Грек постепенно становится для ребёнка близким человеком.

Кадр из сериала «Пять минут тишины»

«Скорая помощь 9»

После смены руководства службы скорой помощи врачам 58-й подстанции приходится противостоять новым порядкам. Начальник Максаков требует улучшать показатели и сокращать число госпитализаций, но Кулыгин и его коллеги не готовы ставить статистику выше интересов пациентов.

Кадр из сериала «Тверская»

«Тверская 3»

Иван Соболев возвращается в Москву и начинает охоту на банду гастролирующих грабителей. Расследование приводит его к влиятельным силовикам, прикрывающим преступников, а поиски загадочного «Мориарти в погонах» заставляют Соболева обратить внимание даже на отца своей бывшей возлюбленной.

Кадр из сериала «Тверская»

«Шеф 8»

Виктор Расторгуев узнаёт, что гибель его жены и дочери много лет назад была вовсе не случайностью. След приводит генерала к масштабной криминальной схеме, связанной с Лапинском и строительством международного аэропорта. Пытаясь докопаться до правды, Расторгуев понимает, что за этой историей стоит гораздо более крупная игра.

Кадр из сериала «Шеф»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Скорая помощь», «Пять минут тишины», «Первый отдел», «Тверская», «Невский», «Балабол», «Шеф», «Акушер»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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2 комментария
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