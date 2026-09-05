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Киноафиша Статьи Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы

Скандинавский нуар есть и у нас: эти 3 российских детектива ничуть не уступают по атмосфере хитам из Европы

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мерзлая земля»

У каждого из них — своя преданная аудитория.

Скандинавский нуар любят не только за детективные загадки, но и за особое настроение: холодные пейзажи, мрачные города, неспешное расследование и героев, которым приходится копаться не только в преступлениях, но и в собственных проблемах.

Похожие истории есть и в российском кино. Среди отечественных сериалов найдутся проекты, которые вполне могут заинтересовать поклонников северного нуара — с суровой атмосферой, запутанными делами и напряжённым сюжетом. Собрали три таких картины.

«Метод»

«Метод» — один из тех российских сериалов, в которых хорошо чувствуется настроение скандинавского нуара. Здесь нет привычного упора на эффектные погони: расследование строится вокруг мрачной психологии, тяжёлых преступлений и героев, у которых хватает собственных проблем.

Константин Хабенский играет следователя Меглина — внешне спокойного и собранного человека, за поведением которого скрывается опасная внутренняя сторона. Его молодая напарница в исполнении Паулины Андреевой постепенно оказывается втянута в эту систему работы и начинает понимать, насколько тяжело общаться с человеком, который сам постоянно балансирует на грани.

Особенно близким к скандинавскому нуару сериал делает атмосфера. Маньяки здесь становятся полноценной частью истории, а напряжение создаётся не только преступлениями, но и постоянным ощущением внутренней угрозы.

Кадр из сериала «Метод»

«Душегубы»

«Душегубы» тоже вполне можно поставить рядом со скандинавскими криминальными сериалами. Здесь есть всё необходимое для такого настроения: холодная эпоха, серые города, серийные убийства и ощущение, что опасность может находиться совсем рядом.

Действие первого сезона разворачивается в Минске 1970-х годов. В основе сюжета лежат реальные уголовные дела, о которых в советское время предпочитали не говорить открыто.

Сериал не пытается постоянно шокировать зрителя кровавыми сценами. Напряжение здесь накапливается постепенно — через тишину, тревогу и понимание того, что герои расследуют не обычное преступление.

Кадр из сериала «Душегубы»

«Мерзлая земля»

«Мерзлая земля» ближе всего к той разновидности нуара, где расследование становится лишь частью большой психологической истории. Холодный пейзаж и ощущение изоляции напрямую влияют на героев и их состояние.

Светлана Ходченкова играет женщину, которая отказывается верить, что любимый человек может оказаться убийцей. Ей приходится не столько искать преступника, сколько пытаться разобраться в происходящем и сохранить себя в ситуации, которая постепенно разрушает привычный мир.

Кадр из сериала «Мерзлая земля»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Душегубы», «Метод», «Мерзлая земля»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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