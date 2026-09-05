Спустя 62 года «Морозко» все-таки пересняли: смотрим первый трейлер — Настенька и Марфуша теперь подружки

Создатели новой версии знаменитой сказки «Морозко» показали первый трейлер. На этот раз привычная история получила неожиданный поворот: Настя и Марфа не соперницы, а лучшие подруги, которым придется вместе спасать мир.
О чем новый «Морозко»
Режиссером картины стал Эдуард Бордуков. Сюжет лишь частично повторяет знакомую сказку: в деревушке уже много лет нет зимы.
Оказывается, могущественная Ведьма когда-то перестала будить своего брата Морозко. Разочаровавшись в людях, она хочет подчинить их своей воле. Теперь сводным сестрам Насте и Марфе придется вернуть в мир зиму и остановить древнюю магию.
Кто сыграл главных героев
Настеньку сыграла Мария Канунникова. Ее героиня — добрая и отзывчивая девушка, которая не теряет веру в людей даже в самые трудные моменты.
Марфу сыграла Виктория Серикова. В отличие от спокойной Насти, ее героиня эмоциональная, любопытная и веселая. При этом главным для Марфы остается любовь к близким.
Образ Морозко примерил Кирилл Зайцев. Его герой — добрый и мягкий хранитель природного порядка, который должен приносить зиму в мир.
А главной злодейкой стала Елизавета Боярская. Она сыграла Ведьму, из-за которой привычный ход времен года оказался нарушен.
В фильме также появятся Вадим Соснин, Артем Быстров, Светлана Колпакова, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев и Михаил Тарабукин.
Когда смотреть
Съемки проходили в живописных локациях Подмосковья, Карелии, Ленинградской и Липецкой областей. В кадре можно будет увидеть Рускеалу, Мандроги, Большую Сельгу и «Кудыкину гору».
В российский прокат новый «Морозко» выйдет 22 октября 2026 года. Судя по трейлеру, нас ждет не пересказ любимой сказки, а совершенно новая история, в которой главными волшебными силами станут дружба и добро.
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