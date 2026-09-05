Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Спустя 62 года «Морозко» все-таки пересняли: смотрим первый трейлер — Настенька и Марфуша теперь подружки

Спустя 62 года «Морозко» все-таки пересняли: смотрим первый трейлер — Настенька и Марфуша теперь подружки

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Морозко»

Сюжет новой сказки сильно изменили.

Создатели новой версии знаменитой сказки «Морозко» показали первый трейлер. На этот раз привычная история получила неожиданный поворот: Настя и Марфа не соперницы, а лучшие подруги, которым придется вместе спасать мир.

О чем новый «Морозко»

Режиссером картины стал Эдуард Бордуков. Сюжет лишь частично повторяет знакомую сказку: в деревушке уже много лет нет зимы.

Оказывается, могущественная Ведьма когда-то перестала будить своего брата Морозко. Разочаровавшись в людях, она хочет подчинить их своей воле. Теперь сводным сестрам Насте и Марфе придется вернуть в мир зиму и остановить древнюю магию.

Кто сыграл главных героев

Настеньку сыграла Мария Канунникова. Ее героиня — добрая и отзывчивая девушка, которая не теряет веру в людей даже в самые трудные моменты.

Марфу сыграла Виктория Серикова. В отличие от спокойной Насти, ее героиня эмоциональная, любопытная и веселая. При этом главным для Марфы остается любовь к близким.

Образ Морозко примерил Кирилл Зайцев. Его герой — добрый и мягкий хранитель природного порядка, который должен приносить зиму в мир.

А главной злодейкой стала Елизавета Боярская. Она сыграла Ведьму, из-за которой привычный ход времен года оказался нарушен.

В фильме также появятся Вадим Соснин, Артем Быстров, Светлана Колпакова, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев и Михаил Тарабукин.

Когда смотреть

Съемки проходили в живописных локациях Подмосковья, Карелии, Ленинградской и Липецкой областей. В кадре можно будет увидеть Рускеалу, Мандроги, Большую Сельгу и «Кудыкину гору».

В российский прокат новый «Морозко» выйдет 22 октября 2026 года. Судя по трейлеру, нас ждет не пересказ любимой сказки, а совершенно новая история, в которой главными волшебными силами станут дружба и добро.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из фильма «Морозко»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Читать дальше 7 сентября 2026
В новом «Следствии ведут» Леонид Каневский будет играть… Леонида Каневского: звезда тру-крайма возвращается к расследованиям В новом «Следствии ведут» Леонид Каневский будет играть… Леонида Каневского: звезда тру-крайма возвращается к расследованиям Читать дальше 6 сентября 2026
Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Американцы посмотрели «Брат 2» и впали в ярость от видов США и самого Багрова: «Ксенофоб, преступник и алкоголик в мире расизма» Читать дальше 5 сентября 2026
В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT Читать дальше 5 сентября 2026
35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя 35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя Читать дальше 4 сентября 2026
Наш ответ «Теду Лассо»: «Тренировка гнева» с Гармашем и Кологривым обречена стать хитом Наш ответ «Теду Лассо»: «Тренировка гнева» с Гармашем и Кологривым обречена стать хитом Читать дальше 4 сентября 2026
Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Читать дальше 4 сентября 2026
Кушнир вернётся, но надолго ли: из «Ищейки-10» уже выводят персонажей Кушнир вернётся, но надолго ли: из «Ищейки-10» уже выводят персонажей Читать дальше 7 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами Не успел отгреметь финал 3 сезона «Укрытия», как Apple TV раскрыл премьеру финала: смотрим тизер со всеми спойлерами Читать дальше 7 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше