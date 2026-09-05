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Киноафиша Статьи Досмотрели культовую «Атаку титанов» до финала? Спорим, вы тоже так и не нашли ответов на эти 3 вопроса

Досмотрели культовую «Атаку титанов» до финала? Спорим, вы тоже так и не нашли ответов на эти 3 вопроса

Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Авторы не углублялись в объяснения.

«Атака титанов» завершилась после долгого и непростого пути, но даже финал не дал ответов на все вопросы, которые возникали у зрителей по ходу истории. Некоторые сюжетные линии получили объяснение, другие остались открытыми для трактовок и споров среди поклонников.

Особенно много обсуждений вызвали три загадки, которые так и не получили однозначного ответа.

Откуда в стенах титаны?

На первый взгляд, всё объясняется довольно просто: Карл Фриц воспользовался силой Прародителя и создал огромные стены, за которыми скрыл оставшихся людей. Но сразу возникает вопрос: кто именно стал основой для миллионов колоссальных титанов, образовавших эти стены?

После смерти Эрена титаны, находившиеся внутри стен, исчезли. Причём они не превратились обратно в людей. Они просто растворились вместе со стенами. Поэтому остаётся непонятным, были ли эти существа вообще живыми людьми.

Почему «Женская особь» — именно женская?

Титаническая форма Энни Леонхарт — одна из самых узнаваемых в «Атаке титанов». Однако её название давно вызывает вопрос: почему именно «Женская особь»? В истории не показано ни одного мужчины, унаследовавшего эту силу.

Есть версия, что эта сила связана с наследием Имир и обладает набором особенностей, которые отличают её от остальных титанов. Энни могла использовать крик для привлечения других титанов, частично перенимать их способности и менять свойства своей формы.

Но тогда остаётся непонятным: что произошло бы с этой силой, если бы её унаследовал мужчина?

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Зачем Имир освободила Микасу?

Имир долго оставалась привязанной к мужчине, несмотря на то что он причинил ей боль и использовал её силу. Она продолжала любить человека, от которого не могла освободиться.

В Микасе Имир увидела похожую ситуацию. Она тоже была глубоко привязана к тому, кого любила, но в отличие от Имир смогла сделать важный поступок.

Микаса убила Эрена, хотя продолжала его любить. Именно это показало Имир, что любовь не обязательно означает вечную зависимость, и освободило её.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Атака титанов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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