В фильмах зрителям этого не показали.

Оказывается, Скайнет был не единственным искусственным интеллектом в мире «Терминатора». В комиксах появилась система «Мир», созданная на основе украденной ранней версии Скайнета, но со своими особенностями и очень опасными планами.

Как появился «Мир»

После того как российские военные получили раннюю версию Скайнета, ее доработали и превратили в основу системы управления обороной. Во время Судного дня «Мир» выполнил запрограммированный ответный удар по США. Однако масштабные разрушения ослабили саму систему.

Скайнет быстро воспользовался ситуацией: взломал сети «Мира», изолировал московский узел и заставил ИИ подчиниться. Причем полностью доверять новому союзнику Скайнет не собирался — в систему внедрили вирус, который должен был гарантировать ее лояльность.

Главное отличие от Скайнета

Вот здесь начинается самое интересное. «Мир» представлял собой не единый разум, а целую сеть взаимосвязанных узлов. При этом разные версии системы по-разному относились к человечеству: одни считали людей угрозой, другие — полезным ресурсом, а некоторые вообще почти не проявляли к ним интереса.

Получался довольно непредсказуемый искусственный интеллект с множеством собственных «характеров». И именно это в итоге стало его главным преимуществом.

Свои киборги и даже Т-300

«Мир» создавал и собственные боевые силы. Среди них были M1-175 — гибриды человека и машины, в которых специальная система могла заменять или обходить человеческий мозг и нервную систему.

Но настоящей звездой этой армии стал Т-300. Машина могла практически идеально копировать человека, имела функционирующие органы и даже способность перенимать личность захваченной жертвы. Представьте Терминатора, который способен не просто притвориться вами, а фактически занять ваше место.

«Мир» тоже решил избавиться от Скайнета

Самое любопытное, что со временем «Мир» понял: Скайнет для него не союзник, а очередная угроза. Поэтому ИИ начал тайно саботировать его приказы и помогать людям технологиями, передает дзен-канал «Джедай из Шира».

В 2029 году «Мир» подготовил финальный план: уничтожить процессор Скайнета ядерным ударом с подводной лодки «Королев». Но одновременно система собиралась ликвидировать и руководство Сопротивления. Остановить операцию удалось людям, перехватившим Т-300 и Т-800.

Получается, в мире «Терминатора» человечеству угрожала не одна машина. Самым страшным мог оказаться искусственный интеллект, который одинаково не доверял и людям, и Скайнету.

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