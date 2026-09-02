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Киноафиша Статьи Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории

Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сопрано», «Хитрости»

Закончить любимый сериал так, чтобы зрители остались довольны, почти невозможно.

Обычно мы помним сериалы по ярким героям и неожиданным поворотам, а финальную серию оцениваем особенно строго. Ведь именно она решает, останется проект в памяти зрителей или со временем потеряется среди десятков других.

Я выбрала три финала HBO, которые, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания.

«Хитрости»

Финал пятого сезона оказался одновременно неожиданным и очень трогательным. Дебора Вэнс узнаёт, что смертельно больна, и решает завершить жизнь. Вместе с Авой она отправляется в Париж, где героини переживают один из самых эмоциональных эпизодов всей истории.

Но самое интересное происходит перед прощанием. Дебора и Ава снова начинают шутить — даже о болезни. И именно этот привычный для них юмор напоминает Деборе, зачем ей вообще хочется жить.

Получается очень красивое возвращение к началу сериала: когда-то именно совместная работа помогла ей снова почувствовать радость от создания комедии.

«Чернобыль»

«Чернобыль»

В «Чернобыле» финал работает совершенно иначе. Вместо обычного драматического подведения итогов сериал превращает последнюю часть истории в разбор причин катастрофы.

Валерий Легасов оказывается в ситуации, когда от него ждут официальной версии произошедшего и обвинения сотрудников станции. Но ученый решает рассказать правду о конструкции реактора и системе, которая годами предпочитала скрывать опасность.

Он понимает, что за трагедией стоит не ошибка одного человека, а целая цепочка решений, халатности и желания сохранить репутацию государства.

Легасов платит за правду карьерой и одиночеством, но оставляет записи, которые должны защитить настоящих жертв катастрофы.

«Клан Сопрано»

А вот этот финал до сих пор вызывает споры. Тони Сопрано приходит в ресторан, ждёт семью и постоянно посматривает на вход. Вокруг появляются незнакомые люди, напряжение постепенно растёт, а затем экран внезапно погружается в темноту.

И всё — никаких объяснений.

Зрителю не говорят напрямую, убили Тони или нет. Вместо этого сериал заставляет нас почувствовать ту же тревогу и неопределённость, в которой постоянно живёт главный герой.

Мне нравится именно такой подход. Финал не ставит жирную точку, а оставляет зрителя наедине с вопросом, который невозможно забыть. Поэтому спустя годы поклонники всё еще спорят, что произошло в последние секунды.

Мне кажется, в этом и есть главное достоинство хорошего финала: он не обязан быть счастливым или давать ответы на абсолютно все вопросы. Главное — чтобы после титров нам всё ещё хотелось думать о героях. И HBO в этих трех случаях именно этого и добился.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Сопрано», «Хитрости»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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