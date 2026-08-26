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Киноафиша Статьи 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу»

3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Трасса»

Это действительно достойные проекты.

Российские триллеры в последние годы заметно изменились. Теперь это не только привычные расследования с маньяками и бесконечными погонями. Создатели всё чаще делают ставку на психологию, семейные тайны и ситуации, в которых даже самый обычный человек внезапно оказывается втянут в опасную историю.

Если вы как раз ищете сериал на несколько вечеров, я бы обратила внимание на три проекта последних лет.

«Похищение» — когда подозревать приходится всех

В центре истории — исчезновение пятилетнего внука знаменитого маэстро. За расследование берутся опытные специалисты, но довольно быстро становится понятно: простым поиском пропавшего ребенка дело не ограничится.

Чем дальше продвигается расследование, тем больше семейных секретов оказывается на поверхности. Всплывают денежные махинации, старые обиды и обстоятельства, о которых родственники предпочитали молчать.

Мне нравится, что сериал не пытается сразу выдать зрителю готовый ответ. Наоборот, новые детали заставляют постоянно менять собственную версию происходящего. Кажется, что разгадка уже рядом, но затем появляется очередной факт — и приходится начинать всё сначала.

«Хирург» — один неверный шаг может изменить всё

Кадр из сериала «Хирург»

Главный герой — талантливый доктор, которого обвиняют в преступлении. После побега из-под стражи он оказывается в ситуации, где доверять практически невозможно.

Вместе со случайной попутчицей хирург пытается доказать свою невиновность и разобраться с теми, кто его предал. И вот здесь история превращается не просто в криминальный триллер, а в довольно напряжённую психологическую игру.

Особенно интересно наблюдать за героями, которые постоянно оказываются перед сложным выбором. Кто говорит правду? Кому можно верить? И насколько далеко человек способен зайти, когда понимает, что привычная жизнь разрушена?

«Трасса» — поиски, которые приводят к страшной правде

Героиня отправляется на юг, чтобы найти пропавшую названую дочь, но очень быстро оказывается втянута в цепочку опасных событий.

На первый взгляд кажется, что перед нами обычная история поисков. Но постепенно обстоятельства становятся всё запутаннее, а за исчезновением начинают проступать детали, которые полностью меняют восприятие происходящего.

Главное достоинство «Трассы» — постоянное ощущение тревоги. Здесь интересно не только выяснять, что случилось, но и наблюдать за самой героиней, которая вынуждена принимать решения, не имея полной картины.

Если хочется триллера, где нужно не просто смотреть, а постоянно строить собственные версии, эти три сериала точно стоит добавить в список.

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Трасса»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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