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Киноафиша Статьи Только в 2026 году узнала, что имя Шрэка — не просто звучная выдумка: от точного перевода мурашки побегут

Только в 2026 году узнала, что имя Шрэка — не просто звучная выдумка: от точного перевода мурашки побегут

Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Шрэк 2» (2004)

У него особенный смысл.

Шрэк давно стал одним из самых узнаваемых героев анимации. За 25 лет зрители привыкли к его имени настолько, что мало кто задумывается, откуда оно взялось и что вообще означает.

На первый взгляд кажется, что это просто звучная кличка, придуманная для сказочного персонажа. Но у нее есть вполне конкретное значение и интересное происхождение.

«Шрэк» связан с немецким словом Schreck, которое переводится как «ужас» или «испуг». Получается, имя героя буквально отсылает к страху.

И это вполне соответствует первоначальной задумке персонажа: Шрэка представляли как огромного и пугающего огра, который живёт один на болоте и старается не пересекаться с людьми. Его внешний вид, зелёная кожа и грозный голос должны были отпугивать каждого, кто осмелится приблизиться.

Но по ходу сюжета выясняется, что отшельник на самом деле оказывается добрым и отзывчивым. Именно этот контраст и сделал героя таким любимым у зрителей.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из мультфильма «Шрэк 2» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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