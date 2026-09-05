3 фэнтези-фильма, которые советует Гильермо дель Торо: никакой банальности — редкие шедевры

Гильермо дель Торо знает толк в странных и красивых историях. В его любимых фильмах магия может прятаться в обычном лесу, а сказка — внезапно превращаться в настоящий кошмар. Я выбрала три картины из его списка, с которых точно стоит начать.

«Мой сосед Тоторо»

На первый взгляд это просто добрая история о двух сестрах, переехавших с отцом в японскую глубинку. Но именно там девочки встречают лесных духов, которых взрослые будто бы даже не замечают.

Дель Торо особенно ценит фильм Хаяо Миядзаки за то, что тот не пытается объяснить каждую деталь волшебного мира. Тоторо просто существует рядом с обычной жизнью — и именно поэтому происходящее кажется таким настоящим.

«Красавица и Чудовище»

Версия Жана Кокто 1946 года — это совсем не та глянцевая сказка, к которой мы привыкли. Здесь заколдованный дом выглядит одновременно прекрасным и тревожным: свечи держат загадочные руки, а статуи словно следят за каждым движением.

Дель Торо называл картину одной из своих любимых. Особенно ему близка история Чудовища, которое пугает внешностью, но постепенно раскрывает человечность.

«Бразилия»

Терри Гиллиам превращает обычную бюрократию в настоящий сюрреалистический кошмар. Главный герой живет в мрачном ретрофутуристическом мире, где нелепые правила и бесконечные процедуры оказываются куда страшнее монстров.

Спасаться от этой реальности он может только в собственных фантазиях. Неудивительно, что дель Торо считает «Бразилию» одним из самых важных фильмов в своей жизни.

И, кажется, выбор очень в духе самого дель Торо: три совершенно разные истории, в которых фантастика нужна не ради зрелища. Она помогает говорить о детстве, любви, страхе и человеческой природе. Именно поэтому эти фильмы до сих пор не выглядят устаревшими.

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