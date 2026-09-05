СМЕРШ возвращается: начались съемки нового военного детектива — теперь в 1945 году

Игорь Петренко и Владислав Котлярский снова сыграют советских контрразведчиков.

Похоже, поклонникам военных детективов долго ждать не придется. Компания Star Media начала съемки продолжения франшизы «СМЕРШ. 1945», которое выйдет на РЕН ТВ, а цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.

Снова в центре — Лавров и Семенов

Главных героев вновь сыграют Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Оперативники СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов отправятся в несколько европейских городов, где война еще не закончилась, а работа контрразведки становится особенно опасной.

События охватят период с конца 1944 года по весну 1945-го. Героям предстоит побывать в финской Котке, польском Кракове, Риге и Берлине последних дней войны.

Четыре операции и одно особенно опасное задание

Сюжет обещает сразу несколько самостоятельных историй. Лавров и Семенов должны будут перехватить немецкого офицера в Финляндии, найти архивы Абвера в Риге и столкнуться с гестапо на территории Польши.

Но самое серьезное испытание ждет героев под Берлином. Им необходимо предотвратить применение нацистами химического оружия на Зееловских высотах.

Режиссер Михаил Кабанов обещает сохранить знакомых персонажей, но отправить их в совершенно новые обстоятельства:

«В новых историях наши главные герои — Константин Лавров и Павел Семенов окажутся в Котке в Финляндии, в польском Кракове, а также в Берлине последних дней войны».

Сразу два новых сезона

Создатели решили не останавливаться на одной части и запланировали сразу два сезона. Каждый будет состоять из двух четырехсерийных новелл.

В пятый сезон войдут «Морской дракон» и «Охота на химеру», а в шестой — «Краковский капкан» и «Дыхание смерти».

Съемки пройдут в Москве и Подмосковье, а также в кинопарке «Москино».

Франшиза «СМЕРШ» существует с 2019 года, а предыдущие части выходили вплоть до 2026-го. Теперь история Лаврова и Семенова получает новое продолжение.

И, судя по завязке, скучать героям точно не придется: война подходит к концу, но для контрразведчиков самые опасные задания еще только начинаются.

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