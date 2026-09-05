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Объясняем финал 3-го сезона «Укрытия»: что случилось с Дэниелом и что теперь сделает Джульетта

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

Сюжет близится к логическому завершению.

Третий сезон «Укрытия» закончился так, что вопросов стало едва ли не больше, чем ответов. Дэниел вспомнил прошлое, а Джульетта решила больше не играть по правилам создателей бункеров.

Дэниел снова вспомнил, кто он

В прошлом Дэниел был одним из тех, кто верил в проект «Укрытие». Но после катастрофы его намеренно разлучили с Хелен, а затем отправили в Бункер 1. Позже препараты стерли ему воспоминания, и в настоящем он стал Троем — человеком, который жестоко следит за порядком.

Все меняется после послания Виктора. Перед смертью он оставляет Дэниелу запись, напоминающую о Хелен. И неожиданно это срабатывает: воспоминания возвращаются, а вместе с ними — прежний Дэниел. Поэтому в четвертом сезоне он, судя по всему, может стать союзником Джульетты.

Джульетта больше не собирается защищаться

После событий третьего сезона Джульетта понимает одну важную вещь: просто сидеть внутри своего Бункера 18 и ждать следующего удара бессмысленно.

Теперь она хочет перейти в наступление и добраться до Бункера 1 — места, откуда веками управляют остальными. Ее цель гораздо масштабнее собственного спасения: Джульетта намерена помочь людям и из других бункеров выбраться из системы.

А внешний мир действительно мертв?

Кадр из сериала «Укрытие»

Вот тут сериал подбрасывает, пожалуй, самый интересный вопрос. Если снаружи воздух настолько смертелен, почему Дэниелу вообще понадобились дроны для «внешней защиты»?

Особенно странно выглядит судьба жителей Бункера 17: они смогли какое-то время находиться снаружи и погибли уже после атаки дронов. Поэтому появляется версия, что внешний мир за долгие годы мог восстановиться после ядерной катастрофы.

И тогда возникает главный вопрос всей истории: если на поверхности уже можно жить, зачем людей до сих пор держат под землей?

Похоже, именно на этот вопрос и придется ответить четвертому сезону. А он станет финальным и, судя по всему, приведет к настоящей войне Джульетты с основателями «Укрытия». Премьера запланирована на лето 2027 года.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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