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Киноафиша Фильмы Бишарашки в Индии: В поисках мамы Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Алматы

Расписание сеансов Бишарашки в Индии: В поисках мамы, 2026 в Алматы

Билеты
Вся информация о фильме
пн 22 ср 24 чт 25
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Бишарашки в Индии: В поисках мамы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от
Сеанс начался 20:50 от
Можно купить билет 20:50 от
Низкая цена 20:50 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
21:20 от 21:25 от
2D, KZ
20:20 от 20:25 от
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