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Киноафиша Статьи Приготовила список для тех, кто скучает по «Первому отделу»: 3 российских сериала, о которых мало говорят, а зря

Приготовила список для тех, кто скучает по «Первому отделу»: 3 российских сериала, о которых мало говорят, а зря

6 июля 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Зверобой»

Пока ждете 6 сезон — отличная альтернатива.

«Первый отдел» давно стал одним из любимых российских детективов последних лет. Зрители привыкли следить за расследованиями Юрия Брагина и ждать новые запутанные дела. Но есть и другие сериалы, где хватает тайн, опасных преступников и героев со сложным прошлым.

Если хочется снова погрузиться в атмосферу напряженного расследования, эти три проекта точно заслуживают внимания.

«Зверобой»

На первый взгляд — обычная история о следователе, который приезжает из большого города в провинцию. Но очень быстро становится понятно: в таежном городе Вахта скрывается слишком много секретов.

Олег Хлебников расследует дело необычного преступника. Маньяк выбирает своими жертвами людей, которых сам считает опасными для общества, а рядом с телами оставляет цветы зверобоя.

Главная интрига сериала не только в поисках убийцы. Зрителю предлагают задуматься: где проходит грань между справедливостью и преступлением?

«Ворона»

Кадр из сериала «Ворона»

Анна Воронцова давно работает следователем и уже не верит в простые ответы. Она привыкла видеть самые темные стороны людей, но новое дело оказывается даже сложнее, чем кажется.

Все начинается со странного послания — героиня получает отрубленную мужскую кисть. Постепенно расследование превращается в опасную игру с человеком, который уверен, что сам вершит правосудие.

Особенная атмосфера Петербурга, холодные оттенки и сильная героиня делают «Ворону» похожей на скандинавский детектив.

«Мертвое озеро»

Один из самых необычных российских триллеров. Следователь Максим Покровский приезжает в северный город Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери влиятельного человека.

Но чем глубже он погружается в дело, тем больше вопросов появляется. Здесь у каждого есть свои тайны, а само место будто становится отдельным персонажем.

«Мертвое озеро» понравится тем, кто любит не только расследования, но и тревожную атмосферу, где до последней серии невозможно понять, кому можно доверять.

Эти сериалы не всегда оказываются в первых строчках подборок, но именно в них есть то, за что зрители любят хорошие детективы: загадка, напряжение и герои, которых хочется разгадать.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Зверобой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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