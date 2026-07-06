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Почему у Наруто светлые волосы, а Микаса Акерман — брюнетка: вы ведь не думали, что это просто так?

6 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Микаса и Наруто

Цвет в аниме имеет особое значение.

Японская анимация сразу узнаётся по особой эстетике — огромные выразительные глаза, миниатюрные губы и всегда запоминающиеся причёски. Но за яркой визуальной картинкой скрывается целая система символов.

Цвет волос в аниме — это не просто стилистический выбор. Он работает как визитная карточка персонажа и помогает зрителю буквально с первого взгляда понять ключевые черты героя.

Темные волосы

Чёрные волосы в аниме — это классика, отражающая настоящую японскую эстетику. Такой цвет редко бывает просто случайным выбором — он словно наделяет персонажей внутренним стержнем. Обладатели тёмных волос часто оказываются честными, целеустремлёнными и невероятно серьёзными персонажами.

Со стороны они могут казаться замкнутыми или загадочными, но за этим скрывается верность принципам, даже не самым приятным. Яркий пример — Микаса Акерман из «Атаки титанов».

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Светлые волосы

Светлые волосы в аниме — это всегда яркий акцент. Хотя в реальной Японии блондины редкость, в анимации они встречаются на каждом шагу. И почти всегда такие герои — личности с характером: сильные, уверенные в себе, но часто с детской наивностью и обаянием.

Золотистые локоны нередко служат меткой особого статуса. Взять хотя бы Наруто Узумаки — его светлые волосы словно подсвечивают его уникальную роль и необычную судьбу.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Пепельные волосы

Чаще всего за этим цветом скрывается персонаж с непростой судьбой: вначале он может быть злодеем или антигероем, но постепенно раскрывается его истинная, добрая натура.

Пепельные оттенки выдают сложный характер. Обладатели таких волос — нарциссичные, эгоистичные, но невероятно наблюдательные личности. Яркий пример — Кен Канеки из «Токийского гуля».

Кадр из мультсериала «Токийский гуль»

Фото: Кадры из мультсериалов «Наруто», «Атака титанов», «Токийский гуль»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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