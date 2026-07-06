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Киноафиша Статьи Из-за пандемии многие проворонили мини-сериал про постапокалипсис 2021 года: теперь зрители его находят и поражаются — это надо увидеть

Из-за пандемии многие проворонили мини-сериал про постапокалипсис 2021 года: теперь зрители его находят и поражаются — это надо увидеть

6 июля 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала "Станция 11" (2021)

Иногда шедевр выходит не в своё время — и его просто не замечают. Именно такая судьба была уготована «Станции 11».

«Станция 11» — это десятисерийный мини-сериал по роману Эмили Сент-Джон Мандел. Сюжет начинается с пандемии, но быстро уходит вглубь: вместо привычной истории о борьбе с вирусом мы видим жизнь после.

Прошло 20 лет, цивилизация рухнула, государства исчезли. Остались люди — голодные, растерянные, но живые.

Искусство против хаоса

Главная героиня — Кирстен, которую играют Маккензи Дэвис и Матильда Лоулер в разные периоды жизни.

Она становится частью странствующего театрального коллектива, «Симфонический оркестр», который ставит Шекспира в разрозненных поселениях выживших.

Это не выживальщики с оружием, а актёры в костюмах, которые несут смысл.

Миф вместо пепла

Название сериала отсылает к комиксу «Станция 11», придуманному в рамках сюжета, замечает автор дзен-канала Джедай из Шира.

История космонавта, застрявшего в одиночестве после конца Земли, становится символом всей истории: как жить, когда всё потеряно?

Без зомби, без выстрелов — но с мурашками

Здесь нет монстров. Опасность — не в мутантах, а в одиночестве, холоде и отчаянии. В этом сериале нет вычурной морали и насилия ради драматизма. Есть жизнь — со страхами, с памятью, с попытками выстроить новое из обломков.

Сериал вышел слишком близко к реальности — и в этом его трагедия. Возможно, именно поэтому он прошёл мимо массового зрителя.

Но сегодня, на расстоянии, «Станция 11» раскрывается как настоящее произведение искусства, которое не рассказывает о конце — а о том, что начинается после.

Фото: Кадр из сериала "Станция 11" (2021)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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