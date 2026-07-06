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Киноафиша Статьи Не только «Склифосовский»: два российских сериала про врачей, которые цепляют с первой серии

Не только «Склифосовский»: два российских сериала про врачей, которые цепляют с первой серии

6 июля 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Спросите медсестру»

Отличный вариант для тех, кто любит медицинскую тематику.

Они каждый день спасают чужие жизни, но иногда не могут спасти собственную. В этих сериалах врачи выглядят не супергероями, а обычными людьми — с ошибками, болью и сложным прошлым.

Медицинские драмы любят именно за это: за напряжение в операционной, непростые решения и истории, где один выбор может изменить всё. Выбрали два российских сериала, которые точно стоит добавить в список просмотра.

«Спросите медсестру»

В центре истории — Валерия, талантливый врач-реаниматолог, которая привыкла бороться за пациентов до последнего.

Но одна трагедия полностью разрушает ее привычную жизнь. После смерти пациентки героиня оказывается под угрозой: против нее выступает влиятельный отец погибшей девушки, а человек, от которого она ждала поддержки, отворачивается.

Валерии приходится оставить карьеру, переехать в другой город вместе с дочерью и начать все сначала. Только теперь она устраивается не врачом, а обычной медсестрой.

Правда, спрятать настоящий талант оказывается невозможно. Когда рядом человеку нужна помощь, Валерия снова и снова нарушает собственные правила.

Самое интересное в сериале «Спросите медсестру» — наблюдать не только за медицинскими случаями, но и за самой героиней. Она потеряла статус и прежнюю жизнь, но не потеряла главное — желание спасать людей.

«Ланцет»

Кадр из сериала «Ланцет»

Еще одна сильная история — о хирурге Илье Ладынине, которого еще в институте прозвали Ланцетом.

Когда-то он был одним из лучших в своем деле, но одна за другой в его жизни происходят трагедии. Смерть жены, конфликт с сыном и ошибка во время операции ломают врача.

Илья больше не может брать в руки скальпель. Но уйти из медицины окончательно у него тоже не получается.

Неожиданно ему предлагают работать в специальном подразделении больницы, которое занимается внутренними расследованиями. Теперь Ланцет ищет не только чужие ошибки — он пытается понять, что на самом деле случилось с его собственной семьей.

«Ланцет» цепляет тем, что это не просто сериал про больницу. Здесь есть детектив, семейная драма и герой, который постепенно собирает себя заново.

Иногда самые сложные операции проходят не в хирургическом кабинете, а внутри самого человека.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Спросите медсестру»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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