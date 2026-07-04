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Киноафиша Статьи На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем»

На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем»

4 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Триггер», «Акушер»

Это действительно достойные проекты.

В онлайн-кинотеатре «Иви» не так уж много российских проектов, которые зрители оценили на 8 баллов. И еще меньше тех, что имеют твердые 9 из 10. Мы выбрали три таких проекта в жанре детектив — делимся списком!

«Триггер»

Главный герой сериала «Триггер» — психолог Артем Стрелецкий, который уверен: человека невозможно изменить бесконечными разговорами и сочувствием. Вместо привычной терапии он провоцирует клиентов, выводит их из зоны комфорта и заставляет взглянуть правде в глаза.

Его необычный метод приносит результат, пока один из пациентов не совершает самоубийство. После этого жизнь самого Стрелецкого меняется навсегда, а зрителям остается наблюдать, где заканчивается профессиональный эксперимент и начинается опасная игра.

«Нулевой пациент»

Кадр из сериала «Нулевой пациент»

Действие переносит зрителей в 1988 год. Молодой детский врач Кирсан Аюшев замечает у нескольких пациентов признаки ВИЧ, но коллеги отказываются ему верить. Тогда он тайно отправляет анализы в Москву, где его подозрения подтверждаются.

К расследованию подключается эпидемиолог Дмитрий Гончаров, и вместе врачам предстоит бороться не только с опасной болезнью, но и с системой, которая не готова признать проблему. Это один из самых сильных российских драматических сериалов последних лет.

«Акушер»

Военный хирург и акушер Глеб Каверин возвращается домой после командировки в Африку и неожиданно становится героем новостей. Во время поездки на теплоходе он принимает сложные роды и спасает жизнь молодой женщине, а запись с места событий делает его знаменитым.

Однако вместе с популярностью в жизнь Каверина приходят и серьезные проблемы. Телекамеры случайно фиксируют измену его жены, и личная драма разворачивается на глазах у всего города. Так медицинская история постепенно превращается в напряженный детектив с элементами драмы и комедии.

Фото: Кадр из сериала «Триггер», «Акушер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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