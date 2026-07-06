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Киноафиша Статьи Нашла идеальный сериал для тех, кто без ума от Шибанова из «Первого отдела»: Жарков здесь наконец не в тени Колесникова

Нашла идеальный сериал для тех, кто без ума от Шибанова из «Первого отдела»: Жарков здесь наконец не в тени Колесникова

6 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Аутсайдер»

Это одна из лучших работ актера.

Многие поклонники «Первого отдела» отлично знают Сергея Жаркова по роли Шибанова. Его герой быстро стал одним из любимцев зрителей: спокойный, надежный и с характером. Но есть сериал, где актер оказался уже в самом центре истории.

Речь про детектив «Аутсайдер», который вышел в 2023 году. И если вы любите сильных следователей с непростым прошлым, этот проект точно стоит добавить в список.

Герой, которому пришлось начинать все сначала

В центре сюжета — подполковник Ян Озёрский в исполнении Сергея Жаркова. Когда-то он был опытным оперативником, но вся его жизнь рухнула после страшного обвинения.

Полтора года герой провел под подозрением в убийстве. Суд оправдал Озёрского, но вернуться к прежней жизни оказалось намного сложнее, чем просто выйти на свободу.

Коллеги больше не смотрят на него так же, старое место занято, а доверие приходится завоевывать заново.

Не наказание, а второй шанс

Озёрскому предлагают возглавить отдел по раскрытию преступлений прошлых лет. По сути — место, куда отправляют забытые дела, которые давно никто не надеется раскрыть.

Кажется, что это конец карьеры. Но для героя Жаркова все наоборот.

Он видит за старыми папками не просто документы, а судьбы людей. И постепенно доказывает: даже через много лет правда может выйти наружу.

Почему сериал цепляет

Главная сила «Аутсайдера» — сам Сергей Жарков. Ему очень идут роли мужчин, которые не говорят красивыми фразами, а просто делают свое дело.

Его Ян Озёрский похож на тех героев, которых особенно любят зрители: немного закрытый, упрямый, переживший предательство, но не потерявший внутренний стержень.

Именно поэтому после «Первого отдела» смотреть «Аутсайдера» особенно интересно. Здесь Жарков не на втором плане — вся история держится на его герое.

Иногда самые интересные детективы оказываются не самыми громкими премьерами. «Аутсайдер» как раз из таких: спокойный, крепкий сериал для тех, кто любит расследования, тайны прошлого и сильных персонажей.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Аутсайдер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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