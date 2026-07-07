Серсея из «Игры престолов» — лишь бледная тень той, что придумал Мартин: только читавшие книги знают, в чем различие

Серсею Ланнистер из «Игры престолов» многие считают одной из лучших злодеек в истории телевидения. Однако поклонники книг Джорджа Мартина уверены: на экране показали лишь малую часть ее характера. Более того, к финалу сериала создатели настолько упростили образ героини, что она практически перестала быть похожей на свою книжную версию.

В книгах Серсея намного сложнее

В романах «Песнь льда и пламени» Серсея — не просто жестокая королева, мечтающая удержать власть. Читатели буквально оказываются у нее в голове и видят, насколько противоречивой она является.

Ее постоянно разрывают страхи, паранойя, тщеславие и желание доказать всем собственное превосходство. Она совершает ошибку за ошибкой, не замечая, как сама разрушает свою жизнь. Именно эта смесь самоуверенности, хитрости и внутренних противоречий делает Серсею одним из самых интересных персонажей всей саги.

Сериал лишил героиню эмоций

Как пишет Collider, главная проблема экранизации заключается в том, что со временем Серсея превратилась в слишком холодного и однообразного персонажа.

Если в книгах она вспыльчивая, эмоциональная и часто действует импульсивно, то в последних сезонах зрители видят женщину с почти неизменным выражением лица, которая спокойно наблюдает за происходящим со стороны. Вместе с этим исчезли ее внутренние конфликты, паранойя и многие важные детали прошлого, которые объясняли поступки героини.

В итоге Серсея стала гораздо менее объемной, чем задумывал Джордж Мартин. И, по мнению многих поклонников книг, именно поэтому финал ее истории уже не производит такого сильного впечатления, как мог бы.