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Киноафиша Статьи Серсея из «Игры престолов» — лишь бледная тень той, что придумал Мартин: только читавшие книги знают, в чем различие

Серсея из «Игры престолов» — лишь бледная тень той, что придумал Мартин: только читавшие книги знают, в чем различие

7 июля 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Фанатам сериала все же стоит прочитать оригинал.

Серсею Ланнистер из «Игры престолов» многие считают одной из лучших злодеек в истории телевидения. Однако поклонники книг Джорджа Мартина уверены: на экране показали лишь малую часть ее характера. Более того, к финалу сериала создатели настолько упростили образ героини, что она практически перестала быть похожей на свою книжную версию.

В книгах Серсея намного сложнее

В романах «Песнь льда и пламени» Серсея — не просто жестокая королева, мечтающая удержать власть. Читатели буквально оказываются у нее в голове и видят, насколько противоречивой она является.

Ее постоянно разрывают страхи, паранойя, тщеславие и желание доказать всем собственное превосходство. Она совершает ошибку за ошибкой, не замечая, как сама разрушает свою жизнь. Именно эта смесь самоуверенности, хитрости и внутренних противоречий делает Серсею одним из самых интересных персонажей всей саги.

Сериал лишил героиню эмоций

Как пишет Collider, главная проблема экранизации заключается в том, что со временем Серсея превратилась в слишком холодного и однообразного персонажа.

Если в книгах она вспыльчивая, эмоциональная и часто действует импульсивно, то в последних сезонах зрители видят женщину с почти неизменным выражением лица, которая спокойно наблюдает за происходящим со стороны. Вместе с этим исчезли ее внутренние конфликты, паранойя и многие важные детали прошлого, которые объясняли поступки героини.

В итоге Серсея стала гораздо менее объемной, чем задумывал Джордж Мартин. И, по мнению многих поклонников книг, именно поэтому финал ее истории уже не производит такого сильного впечатления, как мог бы.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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