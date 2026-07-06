Гэндальф не просто так помог гномам в «Хоббите»: фанаты разгадали его замысел

«Властелин колец» и сегодня остаётся одной из главных вершин мирового кинематографа. Даже после выхода трилогии «Хоббит» и недавнего сериала трудно представить, что в обозримом будущем какая-либо франшиза сможет хотя бы приблизиться к масштабу и глубине оригинала.

Спустя годы после премьеры преданные поклонники продолжают буквально разбирать фильмы по кадрам, в сотый раз вслушиваясь в каждую реплику. Их цели бывают разными: кто-то охотится за скрытыми деталями, кто-то выстраивает стройные фанатские теории. Некоторые из этих догадок звучат настолько убедительно, что кажется: за ними действительно стоит рациональное зерно, а сама версия вполне может оказаться правдой.

Одна из самых интересных гипотез касается поведения Гэндальфа в «Хоббите».

Напомним предысторию: Торин Дубощит повёл свой народ через всё Средиземье, чтобы после долгих лет изгнания отвоевать родную Одинокую гору. Однако без поддержки Гэндальфа эта затея была обречена на провал с самого начала. И тут возникает закономерный вопрос: а какую выгоду из всего этого извлекал сам волшебник?

Причин могло быть множество. Но, учитывая мудрость Гэндальфа и его способность просчитывать ситуацию на шаги вперёд, вполне вероятно, что он заглядывал в будущее куда дальше, чем казалось его спутникам-гномам.

Согласно этой теории, долгий и опасный поход через Средиземье был затеян не столько ради возвращения гномьего царства, сколько ради одной конкретной цели — избавить Одинокую гору от Смауга. Этот колоссальный дракон представлял собой угрозу колоссального масштаба: он мог в одиночку уничтожать деревни, стирать с лица земли города и даже целые народы.

Гэндальф, как предполагают фанаты, уже тогда предвидел грядущее восхождение Саурона. И он сделал всё, чтобы у Тёмного властелина в будущем не оказалось могущественного союзника на севере Средиземья.

Достаточно на минуту представить, какой хаос устроил бы дракон, выпущенный на свободу и рыщущий в поисках добычи.

Если эта теория верна, то получается, что Гэндальф совершил ключевое действие, предопределившее победу над Сауроном, ещё за шесть десятилетий до основных событий «Властелина колец».