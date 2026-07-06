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Темное прошлое Хоумлендера из «Пацанов»: вот почему он стал тем психом, которого мы все боимся

6 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пацаны»

Горькая правда, после которой уже не посмеёшься над ним.

Он улыбается как супергерой с банки хлопьев, но стоит только камере отвернуться — и весь мир понимает: с Хоумлендером что-то пошло не так задолго до первого взмаха плащом.

В «Пацанах» он — гроза небес, мешок комплексов, ходячая катастрофа в трико. Но почему человек, созданный быть идеальным защитником, превратился в самого опасного психопата эпохи?

Рождение, которое стало первой бойней

Хоумлендер никогда не знал дома. Он появился на свет не благодаря любви, а в лаборатории «Воут», как дорогой эксперимент, который сразу пошёл не по плану.

Младенец, который прожёг себе путь наружу лазером, погибшие врачи, пелёнки, пропитанные страхом — его детство началось с ужаса. Никаких объятий, только люди в халатах и камера наблюдения.

Кадр из сериала «Пацаны»

Воспитание, которое можно назвать пыткой

Пока обычные дети учились ходить, маленькому Хоумлендеру проверяли предел прочности: печь, кипяток, физические тесты, психологические «перезагрузки». Его кормили картинками патриотизма, но не давали чувства безопасности.

Он рос в стеклянной коробке, где любое слово могло быть экспериментом. И единственный способ не сойти с ума — вырастить внутри монстра, который не боится.

Главная драма: он всего лишь хотел любви

Самая страшная правда о Хоумлендере — он не родился чудовищем. Он родился мальчиком Джоном, который очень хотел, чтобы его кто-то обнял. Но ему досталась корпорация, которая умела только ломать. И когда мир наконец узнал его имя, было уже поздно: изнутри он был пустым, голодным и смертельно одиноким.

И потому любое сопротивление, любое «нет» превращается для него в приговор. Он не знает другого способа жить, кроме как подчинять, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

В этом и кроется ужас Хоумлендера: он не суперзлодей — он взрослый ребёнок, у которого в руках сила богов. И это в «Пацанах» страшнее любого монстра.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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