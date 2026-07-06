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Киноафиша Статьи Самый обсуждаемый сериал Apple TV наконец получил продолжение: рассказываем, чем зацепил зрителей 3 сезон «Укрытия»

Самый обсуждаемый сериал Apple TV наконец получил продолжение: рассказываем, чем зацепил зрителей 3 сезон «Укрытия»

6 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Укрытие»

На Rotten Tomatoes – идеальные 100%.

Есть сериалы, которые с каждым сезоном только прибавляют. Пока одни проекты теряют магию после громкого старта, «Укрытие» доказывает обратное — его загадочный мир становится только интереснее.

Фантастическая антиутопия с Ребеккой Фергюсон в главной роли быстро превратилась в один из самых обсуждаемых проектов Apple TV. И неудивительно: зрители получили именно то, за что любят качественную фантастику — тайны, напряжение и постоянное желание узнать правду.

Что скрывается за стенами бункера?

История переносит зрителей в будущее, где остатки человечества живут в огромном подземном сооружении на сотни этажей.

Люди уверены: поверхность Земли больше непригодна для жизни. Выход наружу означает смерть, а любые вопросы о прошлом могут стать опасными.

Но инженер Джульетта в исполнении Ребекки Фергюсон начинает замечать странности. Чем больше она ищет ответы, тем яснее становится: жители бункера могут знать далеко не всю правду.

Третий сезон расширяет историю

Если первые серии знакомили зрителей с правилами этого мира, то дальше сериал стал только масштабнее.

Создатели постепенно раскрывают устройство общества, старые секреты и причины, по которым люди оказались под землей.

Главная сила «Укрытия» в том, что он не торопится давать ответы. Каждая разгаданная тайна приводит к новым вопросам, а зритель оказывается в том же положении, что и герои: кому верить — непонятно.

Почему зрители так полюбили сериал

Конечно, огромная заслуга принадлежит Ребекке Фергюсон. Ее Джульетта — не идеальный герой без страха, а человек, которому приходится идти против системы, не зная, чем закончится этот путь.

Именно такие персонажи делают фантастику живой.

«Укрытие» сравнивают с лучшими представителями жанра не из-за дорогих декораций и эффектов, а из-за атмосферы. Здесь пугает не разрушенный мир снаружи, а тайны людей внутри.

И, кажется, чем глубже сериал спускается в свои загадки, тем сложнее от него оторваться.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».

Фото: Кадр из сериала «Укрытие»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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