«Оскар» за лучший фильм получили, а любовь зрителей — нет: эти 3 киноленты до сих пор вызывают споры

Победа на «Оскаре» вовсе не гарантирует вечную любовь зрителей. Иногда проходит всего несколько лет — и фильм, который когда-то называли шедевром, начинают пересматривать совсем другими глазами.

Одни картины не выдерживают проверку временем, другие проигрывают более сильным конкурентам, а третьи оказываются заложниками изменившихся взглядов общества. Вот три лауреата главной кинопремии мира, вокруг которых до сих пор не утихают споры.

«Красота по-американски»

Когда фильм Сэма Мендеса вышел в 1999 году, его называли одним из главных событий десятилетия. История кризиса среднего возраста, семейных проблем и поиска смысла жизни получила сразу пять «Оскаров», включая награду за лучший фильм.

Но годы оказались к картине не слишком благосклонны. Многие зрители считают, что история заметно устарела, а некоторые сюжетные линии сегодня вызывают скорее неловкость, чем сочувствие. Дополнительную тень на фильм бросили и скандалы вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси.

Поэтому сегодня «Красоту по-американски» все чаще вспоминают не как безоговорочный шедевр, а как один из самых спорных победителей премии.

«Зеленая книга»

На первый взгляд у фильма было все, чтобы понравиться публике: сильный актерский дуэт Вигго Мортенсена и Махершалы Али, теплая история дружбы и отличный юмор.

Однако после победы на «Оскаре» вокруг картины разгорелись серьезные споры. Многие критики решили, что фильм превращает сложную историю в слишком комфортную для зрителя драму.

Несмотря на это, «Зеленая книга» остается приятным и эмоциональным кино, но именно статус лучшего фильма года заставил многих оценивать его гораздо строже.

«Столкновение»

Пожалуй, ни один лауреат премии «Оскар» не вызывает столько споров, как «Столкновение». Главная причина — в 2006 году фильм неожиданно обошел в борьбе за статуэтку «Горбатую гору», и многие поклонники кино до сих пор считают это одной из самых спорных побед Академии.

Картина поднимает тему расовых предрассудков и рассказывает несколько переплетающихся историй жителей Лос-Анджелеса. Но со временем все больше зрителей стали говорить, что фильм слишком прямолинейно объясняет сложные общественные проблемы и не предлагает глубокого взгляда на них.

Из-за этого сегодня «Столкновение» чаще вспоминают как символ неоднозначных решений киноакадемии, чем как один из лучших фильмов своего года.

Конечно, у каждого из этих фильмов до сих пор остается немало поклонников. Но именно они чаще всего появляются в обсуждениях, когда речь заходит о самых спорных лауреатах премии «Оскар» за лучший фильм. И, возможно, именно это делает их особенно интересными для современного зрителя.