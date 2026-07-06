Пять логичных теорий о Хагриде: почему Волан-де-Морт избегал его? Он скрытый воин?

Как образ добродушного великана в «Гарри Поттере» оброс теориями и почему фанаты уверены: Хагрид был опаснее, чем казался.

Рубеус Хагрид — один из самых любимых персонажей «Гарри Поттера». Хранитель ключей Хогвартса, защитник магических существ и человек с огромным сердцем, он воспринимается как добродушный великан.

Но вокруг Хагрида существует множество теорий, которые ставят его образ в новое, более мрачное и серьёзное русло. Среди них — даже версия, что Волан-де-Морт избегал Хагрида.

Хагрид сам распространил легенду о шраме Гарри

Одна из популярных теорий утверждает: именно Хагрид стал первым рассказчиком истории о «мальчике, который выжил», пишет втор дзен-канала Джедай из Шира.

Он забрал младенца Гарри после гибели его родителей и, возможно, именно он в пабах и компаниях делился подробностями, показывая знаменитый шрам.

Слухи разлетелись по миру быстрее любой официальной версии, и в итоге каждый знал историю ещё до того, как Гарри приехал в Хогвартс.

Секреты семьи и «маленькая» мать-великанша

Фанаты обращают внимание и на происхождение Хагрида. Его мать Фридвульфа была великаншей, но при этом — заметно меньше обычных представителей своего рода.

Отсюда версия: именно поэтому и Хагрид, и его брат Грох оказались ниже среднего. Эта особенность могла повлиять на характер семьи и объяснить, почему Хагрид вырос не столь агрессивным, как другие великаны.

Волан-де-Морт опасался полувеликана

Звучит невероятно, но логика есть. Великаны почти неуязвимы к магии, обладают силой и выносливостью, а Хагрид при этом умел колдовать.

Если бы он окончил обучение в Хогвартсе, то стал бы грозным противником. Не исключено, что Том Реддл подставил Хагрида с историей Тайной комнаты именно для того, чтобы убрать потенциальную угрозу заранее.

Тайная палочка под зонтиком

Официально палочку Хагрида сломали, когда его исключили из школы. Но он продолжал творить магию — причём сложные заклинания.

Это породило теорию: Дамблдор мог восстановить его палочку с помощью Бузинной, спрятав её в зонтике. Тогда магические способности Хагрида объясняются не случайностями, а поддержкой директора Хогвартса.

Тайные уроки Дамблдора

Если палочка действительно была целой, то и обучение не закончилось. Поклонники считают, что Дамблдор продолжал учить Хагрида втайне.

Это объясняет его умение использовать продвинутые заклинания, иногда даже без слов. В таком случае Хагрид не просто садовник, а скрытый воин и доверенное лицо директора.

Хагрид — больше, чем кажется

Все эти теории делают образ Хагрида глубже и многослойнее. Он мог быть куда более опасным для Волан-де-Морта, чем казалось на первый взгляд.

Возможно, именно преданность, физическая сила и тайная поддержка Дамблдора делали его человеком, которого Тёмный Лорд предпочитал не трогать напрямую.

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