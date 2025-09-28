Меню
Кто действительно создал Дары Смерти в мире Гарри Поттера: версия Дамблдора и не только

28 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Главная загадка волшебного мира, которая до сих пор не дает покоя фанатам.

В «Гарри Поттере» полно тайн, но мало какая вызывает столько споров, как происхождение Даров Смерти.

Бузинная палочка, Мантия-невидимка и Воскрешающий камень стали символами силы и власти, но главный вопрос остаётся открытым: подарила ли их сама Смерть или это дело рук братьев Певерелл?

Легенда о трёх братьях

Сказка, известная каждому юному волшебнику, утверждает: Смерть лично вручила братьям три предмета.

Для одних это простая страшилка, для других — почти религиозный текст.

Но если учесть, что в мире Поттера существуют дементоры, призраки и арка в Отделе Тайн, версия о встрече со Смертью звучит не такой уж невозможной.

Версия Дамблдора

Альбус Дамблдор смотрел на легенду иначе. Он говорил Гарри:

«Мне скорее думается, что братья Певерелл были просто высокоодаренными, опасными волшебниками и сумели создать эти сильнодействующие предметы».

Его логика убедительна: уникальные артефакты встречались и раньше. Достаточно вспомнить Философский камень, Карту Мародеров или меч Гриффиндора.

Чем отличаются Дары

Каждый из трёх артефактов довёл знакомую магию до совершенства. Мантии-невидимки встречались и раньше, но мантия Гарри не теряет силы с годами и не обнаруживается никакими заклинаниями.

Бузинная палочка усиливает того, кто уже владеет мастерством, и сама выбирает хозяина.

А вот Воскрешающий камень остаётся самой загадочной вещью — его способность вызывать души из-за черты смерти не имеет аналогов.

Миф или реальность?

Возможно, тайна Даров никогда не будет раскрыта окончательно. Но ясно одно: будь то подарок высших сил или гениальная работа смертных, эти артефакты изменили ход истории волшебного мира и стали одними из самых обсуждаемых в саге о Гарри Поттере.

По материалм дзен-канала Оксенфуртская академия

Также прочитайте: Арагорн смог, Арведуи — нет: как выбор Гондора изменил судьбу Средиземья

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
