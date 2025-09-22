Арагорн смог, Арведуи — нет: как выбор Гондора изменил судьбу Средиземья

Во «Властелине колец» судьбы героев редко определяются пророчествами. Толкин скорее показывает, как выбор и поступки меняют историю.

Но у Арведуи, далёкого предка Арагорна, всё сложилось иначе. Его жизнь оказалась связана с предсказанием, и именно решение Гондора перечеркнуло будущее Севера. Об этом писатель рассказал в своих приложениях к основной истории.

Арведуи и его притязания на трон

Арведуи правил Артэдайном — последним из трёх северных королевств, оставшихся после распада Арнора.

При его рождении провидец Малбет сказал:

«Он будет последним в Артэдайне. Однако дунэдайн предстоит выбор».

И пророчество сбылось буквально.

Женившись на Фириэль, дочери короля Гондора, Арведуи получил шанс объединить Север и Юг.

После смерти её отца он заявил права на трон: был потомком Исильдура и зятем гондорского дома.

Но наместник и совет отвергли его притязания, решив, что по мужской линии прав наследников нет. Этот отказ стал роковым.

Гибель Артэдайна и трагический финал

Вскоре Король-чародей Ангмара продолжил наступление. В 1974 году Артэдайн пал. Арведуи бежал с реликвиями — палантирами и Кольцом Барахира. Эльфы попытались спасти его, но корабль затонул в ледяных водах, и вместе с королём погибли древние сокровища.

Выжившие дунэдайн стали Следопытами Севера, а сын Арведуи Аранарт возглавил их. Кольцо Барахира позже вернулось в их род и дошло до Арагорна, напоминая о трагической судьбе его предка.

Что удалось Арагорну

Толкин ещё раз упоминает Малбета в «Возвращении короля»: его пророчество о Тропе Мёртвых исполнил уже Арагорн.

В отличие от Арведуи, он сумел объединить силы, одержать победу над Сауроном и вернуть трон Гондора. Судьба доказала: то, чего не смог предок, удалось наследнику.

Источник: ShadowTavern

Также прочитайте: Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах