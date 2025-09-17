Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах

В книгах Толкина существует намёк на альтернативу Ородруину, но в киноверсиях её не показали.

Фильмы Питера Джексона «Властелин колец» оставляют зрителя с мыслью: уничтожить Единое Кольцо можно только в жерле Ородруина.

Элронд в сцене с Гэндальфом напоминает о своём походе с Исильдуром и будто подводит черту — другого пути нет. Но Толкин в текстах оставил намёк, что вариантов на самом деле существовало больше.

Драконий огонь, который почти подошёл

В разговоре с Фродо Гэндальф говорит:

«Говорят, что драконий огонь может расплавить и поглотить Кольца Власти. Однако сейчас не осталось ни одного дракона на земле, в ком сохранился древний огонь, достаточно горячий для этого».

На мгновение кажется, что решение найдено. Но сразу уточнение: Единое Кольцо особенное. Его сила превосходит все остальные Кольца, и даже легендарный Анкалогон Чёрный не смог бы его разрушить.

Тайна создания Кольца

Толкин подчёркивал: Единое Кольцо создавалось не как остальные. Если прочие Кольца ковал Келебримбор, то это было выковано самим Сауроном в пылающем сердце Ородруина, воздвигнутого ещё волей Мелькора.

Саурон как майа обладал властью подчинять материю и вложил в Кольцо часть своей сущности. Именно поэтому оно не подчинялось общим правилам и было практически неуязвимо.

Совет Элронда и отклонённый путь

На Совете Элронда поднимался вопрос: можно ли отправить Кольцо за море, в Валинор, к Аулэ — великому кузнецу Валар, который по мастерству превосходил Саурона.

Теоретически он мог бы разрушить его. Но Элронд признаёт:

«Те, кто живёт за морем, не примут его. Оно принадлежит Средиземью. Нам, тем, кто живёт здесь, предстоит с этим справиться».

Почему Валар не помогли

Даже если бы Кольцо удалось довезти до моря, это было бы невозможно. Саурон быстро догадался бы о маршруте, выпустил Назгул на летающих тварях и блокировал бы гавани. Но главное — философия.

Валар однажды уже вмешались в дела смертных: в Первую Эпоху их битва с Морготом уничтожила Белерианд, во Вторую их отказ от защиты Нуменора обернулся катастрофой.

Вмешательство всегда имело цену. Поэтому они не допустили бы, чтобы орудие Саурона вошло в их земли.

Почему оставался только Ородруин

В итоге путь оказался один. Кольцо можно было уничтожить лишь там, где оно родилось. Толкин сам писал:

«Кольцо невозможно сломать мастерством кузнеца, менее совершенным, чем мастерство его создателя. Оно неразрушимо в любом огне, кроме вечного подземного пламени, где оно было создано».

Именно поэтому миссия Фродо была неизбежна. Элронд знал лишь часть правды — что для Братства доступен только один путь.

Однако в легендариуме Толкина всегда остаётся ощущение: мир Средиземья хранил и другие, закрытые возможности.

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

