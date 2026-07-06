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Киноафиша Статьи Зрители плакали, когда их закрыли: 7 отмененных фэнтези-сериалов с высоким рейтингом — это несправедливо!

Зрители плакали, когда их закрыли: 7 отмененных фэнтези-сериалов с высоким рейтингом — это несправедливо!

6 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
«Карнавал» (2003–2005)

Они закончились без финала, но подарили зрителям настоящую магию.

Создание фэнтези-сериалов — дело колоссальных затрат. Они требуют гигантских бюджетов, эффектных декораций, сильных актёров и длительного времени, чтобы мир и герои ожили по-настоящему.

Поэтому всегда так больно, когда студии решают закрыть любимые проекты. Вместе с тем это не делает шоу менее ценными. Напротив, некоторые из них попадают в золотой фонд жанра.

Обязательно посмотрите эти истории, даже без продолжения они явно достойны зрительского внимания.

«Карнавал» (2003–2005)

Один из самых амбициозных проектов HBO. Америка эпохи Пыльного котла (серия катастрофических пыльных бурь между 1930 и 1936 годами), мистика, библейские мотивы и два героя, связанные судьбой: целитель Бен и проповедник Джастин.

Планировалось шесть сезонов, но канал остановил шоу после двух — слишком дорогим оказалось это мрачное чудо.

Зрители плакали, когда их закрыли: 7 отмененных фэнтези-сериалов с высоким рейтингом — это несправедливо!

«Галавант» (2015–2016)

Музыкальное фэнтези с юмором, песнями Алана Менкена и рыцарем, пародирующим жанр.

Лёгкий, дерзкий и обаятельный сериал, который закрылся после двух сезонов, но оставил культовый след.

«Мёртвые до востребования» (2007–2009)

История пекаря Неда, способного возвращать мёртвых прикосновением. Уникальная эстетика, чёрный юмор и сказочная атмосфера сделали сериал жемчужиной ABC.

Но забастовка сценаристов привела к его досрочной отмене.

Зрители плакали, когда их закрыли: 7 отмененных фэнтези-сериалов с высоким рейтингом — это несправедливо!

«Американские боги» (2017–2021)

Адаптация романа Нила Геймана: древние божества против новых — технологий и медиа. Смена шоураннеров мешала, но визуальный стиль и философия сделали проект одним из самых сильных фэнтези шоу 2010-х.

«Монахиня-воин» (2020–2022)

Католическая мифология, боевик и героиня с сверхспособностями в исполнении Альбы Баптисты. Netflix закрыл проект после двух сезонов, но фанаты устроили кампанию с требованием продолжения.

Зрители плакали, когда их закрыли: 7 отмененных фэнтези-сериалов с высоким рейтингом — это несправедливо!

«Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019)

Кукольная магия Джима Хенсона, ожившая на экране. Один сезон, награды «Эмми» и восторг критиков — и при этом внезапное закрытие.

Самый красивый и самый дорогой проект, который оставил фанатам только надежды.

«Тень и кость» (2021–2023)

По книгам Ли Бардуго. Магия, политика, романтика — сериал сочетал всё и быстро обрёл преданных зрителей. Но Netflix остановил историю на двух сезонах, оставив поклонников без финала.

Фото: Кадры из сериалов «Карнавал» (2003–2005), «Мёртвые до востребования» (2007–2009), «Монахиня-воин» (2020–2022)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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