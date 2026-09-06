Расписание Фамилия в Алматы на 6 сентября 2026 Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 01:10 от 2D, KZ 00:10 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, KZ 01:25 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KK 00:50 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 00:30 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KK 00:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KK 01:30 от 2D, KZ 00:30 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 01:20 от Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83 2D, KK 01:00 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 01:10 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 00:50 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 00:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 00:20 от