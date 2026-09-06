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Киноафиша Фильмы Фамилия Расписание Фамилия (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Фамилия (2026) в Алматы на сегодня

Фамилия
Фамилия драма, криминал 2026 / Казахстан
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 вт 8 ср 9 чт 17 пт 18 вс 20
Формат сеанса
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Расписание Фамилия в Алматы на 6 сентября 2026
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
01:10 от
2D, KZ
00:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
01:25 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
00:50 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
00:30 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KK
00:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
01:30 от
2D, KZ
00:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
01:20 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, KK
01:00 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
01:10 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
00:50 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
00:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
00:20 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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