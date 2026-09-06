Philips, National и чёрный рынок: какие магнитофоны украл Жорж у Шпака и почему они стоили как б/у «Волга»

Редкие модели, сумасшедшие цены и советская охота за дефицитом — разбираем детали легендарной сцены из фильма Гайдая.

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) полна деталей, которые легко упустить.

Помните сцену ограбления квартиры стоматолога Шпака? Разбираемся, какие именно «магнитофоны импортные» украл Жорж и сколько они стоили в 70-х.

Как Шпак мог позволить себе импортные сокровища

По фильму Шпак уверяет, что всё «нажито непосильным трудом». В 1973 году стоматолог получал около 115–120 рублей, на полторы ставки — максимум 200, пишет автор дзен-канала Лавка старьевщика.

Но такие деньги не позволили бы обставить квартиру антиквариатом и импортной техникой. Скорее всего, Шпак, как и многие стоматологи тех лет, мог подрабатывать установкой дорогих золотых коронок обеспеченным клиентам.

National RQ-158S — катушечная роскошь из Японии

Первый украденный магнитофон — японский катушечный National RQ-158S. В СССР такие закупали для госнужд, в обычной продаже их почти не было.

В «Берёзке» цена такой техники достигала 200 условных сертификатов, а на чёрном рынке доходила до 700–800 рублей — примерно столько стоила подержанная «Волга». Владельцы National считались элитой среди любителей техники.

Philips EL3302 — мечта советской молодёжи

Второй трофей Жоржа — портативный Philips EL3302, выпускавшийся в Голландии с конца 60-х. Это был самый популярный кассетник у продвинутой молодёжи того времени.

В магазинах его почти невозможно было найти, но на рынке модель стоила 300–400 рублей. Для студентов и музыкантов Philips был не просто техникой — он был символом статуса.

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