Philips, National и чёрный рынок: какие магнитофоны украл Жорж у Шпака и почему они стоили как б/у «Волга»

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) полна деталей, которые легко упустить.
Помните сцену ограбления квартиры стоматолога Шпака? Разбираемся, какие именно «магнитофоны импортные» украл Жорж и сколько они стоили в 70-х.
Как Шпак мог позволить себе импортные сокровища
По фильму Шпак уверяет, что всё «нажито непосильным трудом». В 1973 году стоматолог получал около 115–120 рублей, на полторы ставки — максимум 200, пишет автор дзен-канала Лавка старьевщика.
Но такие деньги не позволили бы обставить квартиру антиквариатом и импортной техникой. Скорее всего, Шпак, как и многие стоматологи тех лет, мог подрабатывать установкой дорогих золотых коронок обеспеченным клиентам.
National RQ-158S — катушечная роскошь из Японии
Первый украденный магнитофон — японский катушечный National RQ-158S. В СССР такие закупали для госнужд, в обычной продаже их почти не было.
В «Берёзке» цена такой техники достигала 200 условных сертификатов, а на чёрном рынке доходила до 700–800 рублей — примерно столько стоила подержанная «Волга». Владельцы National считались элитой среди любителей техники.
Philips EL3302 — мечта советской молодёжи
Второй трофей Жоржа — портативный Philips EL3302, выпускавшийся в Голландии с конца 60-х. Это был самый популярный кассетник у продвинутой молодёжи того времени.
В магазинах его почти невозможно было найти, но на рынке модель стоила 300–400 рублей. Для студентов и музыкантов Philips был не просто техникой — он был символом статуса.
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