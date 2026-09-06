Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше

Джон Р. Р. Толкин внимательно относился к своим произведениям и не раз высказывался о том, как воспринимал тех или иных персонажей. Своё мнение у писателя было и о членах Братства Кольца — и самая суровая характеристика досталась вовсе не хоббитам или гномам.

Неожиданно жёстко Толкин оценивал Леголаса, одного из самых ярких эльфов Средиземья.

Мнение Толкина

Толкин однажды охарактеризовал Леголаса как наименее примечательного среди Девяти Странников. Для поклонников кинотрилогии это может показаться странным: в фильмах эльф выглядит одним из самых эффектных бойцов Братства. Однако в книгах его значение для развития истории действительно заметно меньше.

Леголас почти не участвует в принятии важных решений. Он не несёт Кольцо, не становится главным героем какого-либо ключевого события и не проходит такого заметного внутреннего пути, как Фродо, Сэм или Арагорн. Его сильные стороны — меткость, умение сражаться и верность товарищам.

Даже Боромир, который погиб задолго до окончания похода, оказал на историю более заметное влияние. Его гибель стала важным моментом для всего Братства. Гимли благодаря дружбе с Леголасом преодолел давнюю вражду между гномами и эльфами, а Арагорн в итоге вернул себе трон.

Сам Леголас так и не превратился в политического лидера или самостоятельную фигуру. Он скорее представлял в Братстве народ эльфов и помогал другим героям лучше понимать их мир.

Эльфийская природа

Такую особенность можно связать и с тем, как Толкин представлял эльфов. Они бессмертны и воспринимают течение времени совсем иначе, чем люди. Для них годы не имеют той же ценности, поэтому они не всегда стремятся действовать быстро.

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